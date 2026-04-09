中醫健保總額投入3.75億「幫護理師加薪」　診所每月最多加2千

▲中醫門診總額投入專款，中醫診所替護理師加薪。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

護理師加薪輪到中醫診所！中醫師公會全國聯合會今指出，今年中醫門診總額將投入約新台幣3.75億元專款，會優先用於改善護理人員薪資福利，目前全台中醫診所已有共識，針對新進護理人員起薪不低於3萬3300元，現職護理人員則會加薪1500元到2000元。

中醫師公會全國聯合會今宣布積極推動健保署核定之「115年度全民健康保險提升中醫護理人員照護品質獎勵方案」，中醫門診訂定明確指標，包括獎勵聘用專業、鼓勵院所聘用專業護理師，提升照護品質，加薪定將以勞健保投保級距為準，須較114年12月至少調升1級，由健保署嚴格把關，確保款項真正落到護理人員口袋，而非流於形式。

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中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅表示，目前全6千家中醫診所當中，有2千家診所聘請護理人員，相對於醫院，中醫診所的工作複雜度較低， 主要工作內容為跟診及幫忙消毒、回收針具等，中醫診所的護理人員薪資水準，也是視業務量跟工作量有區域性的不同。

蘇守毅說，雙北一般可以達到4萬或4萬5千元左右，南部大概落在4萬元上下，這部分中醫師公會全國聯合會也與護理師公會溝通過，已經有達到共識，針對新進護理人員的起薪不能低於3萬3300元，現職護理人員則今年最少加薪1500元到2000元以上，3.75億元的預算不只是數字，更是對專業價值的實質質尊重，未來會持續監督政策落實情況，確保基層診所護理職場環境優化。