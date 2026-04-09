戒賭常瞬間破功　醫揭大腦「渴癮反彈」：4招可按下暫停鍵

▲醫師指出，有賭癮的人可能會出現渴癮反彈。（圖／免費圖庫）



記者趙于婷／台北報導

不少有賭博的人明明已經努力戒賭，甚至成功停賭一段時間，卻在某些時刻突然湧現強烈「想再賭一次」的衝動，並在這樣的瞬間復賭，逐漸回到過去的失控模式。醫師指出，這並不只是意志力不足的問題，而更可能是一種來自大腦的成癮反應，在醫學上可以稱為「渴癮」，會變得更容易想賭，且往往是在「沒有察覺」的情況下發生。

台北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師徐士閎表示，根據誘因敏感化理論（incentive sensitization theory），長期賭博會讓大腦中負責「想要」（wanting）的系統被逐漸放大與敏感化，使個體對賭博相關線索變得特別敏銳。

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換句話說，不是「變得更喜歡賭」，而是「變得更容易想賭」，這時候博弈相關訊息、場域、畫面，甚至只是手上突然多出的錢、無聊的空閒時間，都可能在不自覺中觸發渴癮，即使當下沒有特別想賭、也沒有明顯快感，衝動仍會突然出現。

徐士閎說，這種強烈的想賭衝動，在醫學上稱為「渴癮」（craving），而在戒賭一段時間後，渴癮不減反增的現象，稱為「渴癮孵化效應」（incubation of craving），有時也俗稱為「渴癮反彈」，但其實渴癮是有高峰的，它也會隨時間退去，那幾分鐘就是關鍵，在這段時間內，如果能成功「打斷」渴癮，結果可能完全不同。

徐士閎建議，「思考中斷法」（thought-stopping technique）是一種實用且有效的策略，當腦中出現「只玩一下沒關係」、「這次可能會贏」或單純一種難以形容的「心癢」時，可以刻意中止這個念頭，例如彈橡皮筋、用冷水洗臉、起身離開現場或立刻找人說話，這些看似簡單的動作，其實是在替大腦按下「暫停鍵」，幫助自己從衝動中抽離。

戒賭不只是「忍住」，而是「學會」怎麼度過那一刻。徐士閎強調，戒賭從來不是一條直線，而是一段反覆拉鋸的歷程，當「想再賭」的念頭出現時，它不一定代表失敗，而是大腦仍在運作的訊號，這時可藉由相關博弈門診，尋求專業協助。

