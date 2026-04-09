白沙屯媽祖進香「防登革熱、腹瀉」　疾管署：新冠流感也要注意

▲雲林北港即將迎來白沙屯媽祖徒步進香，鄰近的北港國中與南陽國小將停課應對至少45萬人流。（資料圖／記者游瓊華翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

白沙屯媽祖進香即將於4月12日展開為期8天7夜的徒步行程，今年報名香燈腳人數已破45萬人，現場人潮密集可預期。疾病管制署今（9）日提醒，時序即將入夏，隨氣溫升高，將進入病媒蚊活躍的季節，而腹瀉疫情預估將升溫，提醒民眾參與時要慎防登革熱、腹瀉2類疾病，行前注意做好防範。

疾管署監測資料顯示，今年截至4月7日，累計33例登革熱確診病例，均為境外移入，多自東南亞國家移入（占69.7%），病例數低於2024年及2025年同期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全球登革熱疫情持續，自今年截至3月已報告超過50萬例登革熱病例和100多例與登革熱相關的死亡病例，主要分布於美洲，以巴西及玻利維亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國等國今年病例數高於去年同期。

腹瀉部分，國內今年第13周（3月29日至4月4日）腹瀉門急診就診117,938人次，較前一周140,643人次下降；另全國近四周（第10周至第13周）共接獲107起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計 46 起，以檢出諾羅病毒（38件，占82.6%）為多。

▲參加進香祈福活動注意事項。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，上周腹瀉疫情下降可能與清明連假休診有關，而依照歷年監測分析，預期假期結束之後，腹瀉就診人次會有短暫上升現象。此外，雖然新冠疫情處於低點、流感高峰期已過，但社區仍有病毒活動，呼吸道傳染病疫情也還是要注意。

曾淑慧指出，適逢白沙屯拱天宮徒步進香行程即將開始，民眾有機會長時間於戶外參與人潮密集活動，呼籲民眾應留意自身健康狀況、注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分，避免陽光直接曝曬。若出現發燒、咳嗽等不適症狀應儘早戴口罩就醫並休息。

疾管署再次提醒，落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。