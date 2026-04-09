RSV成1歲以下嬰兒重症住院主因　專家籲單株抗體納公費接種

▲台灣疫苗推動協會理事長李秉穎。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

呼吸道融合病毒（RSV）是導致1歲以下嬰兒呼吸道重症住院的主因，家長請假照顧以及相關醫療支出成為沉重負擔。台灣健康聯盟於今（9）日召開記者會喊話呼籲政府優化嬰幼兒免疫接種政策，將RSV長效性單株抗體納入全面公費預防接種，從前端預防疾病感染。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎出席記者會說明，不同於其他感冒侵犯上呼吸道，RSV侵犯下呼吸道，1歲以下嬰兒約有1~2%會因RSV感染的住院，且沒有抗病毒藥物可以治療，幾乎台灣所有兒童在2到3歲以前都曾經感染過RSV。值得注意的是，RSV會反覆感染，根據台大醫院臨床統計一年四季都有個案，全年流行無明顯季節性，預防須從出生即開始。

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台灣健康聯盟調查指出，超過6成家長對「孩子生病需住院治療的照顧調度與工作安排」及「擔心流行傳染病」感到壓力，更有83.4%的家長認為孩子的健康預防與醫療支出沉重。調查進一步詢問照顧者，若將孩子住院的成本換算成金錢支出，7成家長反映預估支出落在5,000至20,000元間。換言之，以2026年1月薪資中位數39,136元換算，雙薪家庭可能需額外花費約1/4月收入在孩子住院上。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴直言「這是一筆不小的負擔」，在民眾生育意願越發下降的現在，政府更應該做好家長的後盾，若是在前期能夠透過有效的嬰幼兒免疫接種，減少小孩生病的機會，除了減少已育家庭的負擔，更能讓未育家庭不會擔心生育後需要面對沉重的嬰幼兒照護與疾病負擔。

▲台灣健康聯盟「新世代父母的呼籲：將嬰幼兒RSV防護納入國家健康投資記者會」。

李秉穎提到，目前已有長效型單株抗體，相關研究顯示，對於12個月內的嬰兒，其預防RSV住院的保護效果可達83.3%；今(2026)年疾管署的RSV防治建議即1歲以下嬰兒（出生後即可接種，特別是早產、先天性心臟病或慢性肺病等高風險嬰兒），以及1歲以上未滿2歲具重症高風險的幼兒，建議家長可至醫療院所洽詢，經醫師評估後自費接種1劑。

台大公衛教授陳秀熙分析，RSV感染不僅造成醫療負擔，重症住院甚至需長達24天，成本高昂，對家庭與社會影響深遠。隨著長效單株抗體價格下降，整體成本效益顯著改善。不論高風險嬰兒、早產兒或一般嬰兒族群，施打預防性抗體皆可同時降低住院、ICU使用與死亡率，並減少整體醫療支出，屬於「效果提升且成本下降」的最佳情境。

依據計算模型，在擴大至一般嬰兒族群的情境下，投資回報醫療支出金額達5萬美金（折合台幣約150萬）。此外，預防亦可降低家長請假與照護負擔。整體評估顯示，RSV預防不僅能挽救生命，更能減輕醫療與社會成本，具有高度政策推動價值。

針對RSV單株抗體納入公費，疾病管制署副署長曾淑慧說明，.依傳染病防治法第27條第4項規定，疫苗基金運用於新增疫苗採購時，應依據中央主管機關傳染病防治諮詢會建議之項目，並依成本效益排列優先次序；疾管署將持續依國內流病趨勢、疾病負擔、疫苗接種成效、成本效益分析（115年底會有效益評估報告）及疫苗基金財源等更新資訊彙整提案ACIP討論。