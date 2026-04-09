長白髮不等於變老！　2生活習慣變「白髮加速器」

▲醫師黃軒今po文，指長白頭髮不一定是變老，而壓力大加上熬夜等於「白髮加速器」。（示意圖／取自pexels）

圖文／鏡週刊

許多人認為長白頭髮可能是年紀變大的緣故，但有些情況下長白頭髮不一定是變老，反而跟生活作息更有關。胸腔暨重症醫師黃軒今（9）日po文，在臨床上更常看到的是壓力大的人，比年齡更早白；長期熬夜的人，白髮來得更快。他還提到有很多人忽略的「氧化壓力」機制，自由基會攻擊黑色素細胞，讓頭髮逐漸失去顏色，「這也是為什麼，壓力大＋熬夜＝白髮加速器」，而且另一個殘酷但誠實的事實：多數情況下，白頭髮是「回不了黑」的。

醫師黃軒今天於臉書po文，提到很多人第一次發現白頭髮，第一個念頭就是——「我是不是老了？」但他在臨床上發現，更常看到的是壓力大的人，比年齡更早白；長期熬夜的人，白髮來得更快，而且這不是錯覺，而是生理機制。

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黃軒分析表示，頭髮變白，本質是「黑色素細胞停止工作」，而這些細胞，其實非常脆弱。當處於長期壓力、睡眠不足、慢性發炎、營養不均等狀態時，黑色素生成就會被「關掉」，研究發現壓力會透過交感神經，直接耗損毛囊中的幹細胞，「 一旦耗盡，顏色就回不來」；再來是很多人忽略的「氧化壓力」，自由基會攻擊黑色素細胞，讓頭髮逐漸失去顏色，「這也是為什麼，壓力大＋熬夜＝白髮加速器」。

黃軒還透露營養也有關，如果維生素B12不足，鋅、銅缺乏，或蛋白質攝取不足，都可能影響頭髮健康，他要強調的是「補充營養≠讓白髮變黑」，真正有效的做法是先處理壓力、睡眠規律，以及均衡飲食。

黃軒認為，人長白頭髮，不只是年齡的關係，很多時候，是生活方式的總結。如果已經開始白頭髮，甚至越來越多——先說一個殘酷但誠實的事實：多數情況下，「回不了黑」的，這不是做錯了什麼，而是生理變化。

面對白頭髮，黃軒提出醫學上可以做的，其實有3個層次，首先是延緩，像是穩定睡眠、控制壓力及均衡營養，目標是要讓「還沒白的」不要加速變白；第二是改善外觀，在安全前提下染髮，或者透過髮型調整，讓白髮變風格，這些是最實際、最有效的方式；最後是接受它，這是最少人談，但最重要的「白頭髮，不等於衰老」，它其實是「時間留下的痕跡」，很多臨床上讓人印象深刻的人，不是因為沒有白髮，而是——他們「撐得住自己的人生」。



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