94歲張忠謀天天吃「萬壽果」！營養師：4類人別碰

▲木瓜營養價值高，台積電創辦人張忠謀天天吃。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

有「萬壽果」美名的木瓜，就連94歲台積電創辦人張忠謀也抵擋不了它的魅力，每天早餐固定吃1片養胃。營養師高敏敏在粉專分享，木瓜含有豐富的維生素C、胡蘿蔔素與木瓜酵素，不僅能幫助抗氧化，更是維持肌膚光澤的秘密，但她也特別提醒，有「4類族群」不建議食用。

高敏敏指出，木瓜對人體有4大好處，除了富含維生素A能維持視網膜健康、預防乾眼症外，其中的維生素C還能促進膠原蛋白生成，達到養顏美容並維持肌膚彈性的效果；此外，木瓜內含的鉀、鎂、葉酸有助於穩定血壓、促進血液循環以維持心血管健康，而最為人熟知的「木瓜酵素」則能分解蛋白質，幫助消化吸收之餘，更能減少脹氣與消化不良等腸道困擾。

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▲「養生萬壽果」木瓜營養價值一圖看。（圖／營養師高敏敏授權提供）

至於民眾常問「紅木瓜」與「青木瓜」哪種更好？高敏敏分析，兩者各具特色：紅木瓜口感香甜柔軟，富含維生素A、C及葉酸，適合直接食用或打果汁，能保護皮膚並幫助紅血球生成；青木瓜則因熱量與含糖量較低，深受低醣飲食者喜愛，且其膳食纖維高，更能幫助腸胃蠕動。她建議：「若能依體質與需求交替攝取，營養更均衡。」

然而，木瓜雖好，卻非人人適用。高敏敏列出「4類人」不建議食用：

1. 胃寒、體虛者：木瓜水分多，可能引起腹瀉或胃寒嘔吐。

2. 孕婦：孕期應避食「青木瓜」，因其含有高濃度乳膠，恐有早產或流產風險；成熟木瓜則相對安全。

3. 過敏體質：木瓜含天然乳膠，易誘發過敏或呼吸不適。

4. 腎功能不佳者：因富含鉀元素，可能導致血鉀過高。

最後，高敏敏也提醒，木瓜不建議「天天吃一顆」，過量攝取胡蘿蔔素可能導致皮膚色素沉澱變黃；若是糖尿病友，則建議每日攝取量控制在2份水果（1份木瓜約150g）最合適。