語言治療師涉侵犯8童　衛福部要求「不准接觸病人」+公布姓名

▲語言治療師涉嫌長期猥褻、性侵看診孩童， 衛福部發函衛生局進行相關處分，衛福部資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

板橋某診所驚爆語言治療師涉嫌長期猥褻、性侵看診孩童，受害者多達8人。衛生福利部醫事司今（8）日表示， 已經發函要求新北衛生局加強對該診所的督導責任，該語言治療師依法可做出停業處分且「不得接觸患者」，後續也將在俗稱「狼醫專區」的醫事人員性別事件資訊專區揭露姓名等相關資訊。

民進黨籍市議員黃淑君7日質詢時，揭發板橋區板橋某間診所的陳姓語言治療師，長期在診間對身心障礙孩童進行猥褻與性侵，最小的甚至有學齡前的幼童；該診所事後發聲明致歉，並強調已與該名治療師終止合作關係。新北市政府警察局長方仰寧證實，治療師已遭羈押，現有8名孩童受害，他鼓勵其他受害人出面報案。

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醫事司副司長劉玉菁受訪說明最新處理進度，該名語言治療師遭羈押獲准，新北衛生局今日已至事發診所進行蒐證調查，衛福部則發函新北衛生局，內容有兩大重點，一是因為診所對所屬醫事人員負有責任，會請衛生局加強督導；第二是請新北市衛生局針對診所進行行政指導，立即限制該涉案語言治療師的工作範圍，不准再接觸病人。

劉玉菁也提到，其犯行依照《語言治療師法》第33條認定有業務違法，可處一個月以上一年以下停業處分或廢止其執業執照，若停業處分確立，衛福部則會同步在醫事人員性別事件資訊專區揭露該名語言治療師包含姓名等資訊內容，讓外界周知。