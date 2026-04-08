新冠再感染誘發致癌「肺癌發生增3.2倍」　新變異株侵台恐反撲

▲台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙說明新冠病毒免疫逃脫率高。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

台灣上月底首度監測到WHO新列入監測的跳躍突變株BA.3.2，專家示警，該變異株具顯著免疫逃脫特性，須密切注意疫情隨時可能反撲。專家指出，重複感染新冠重症全因性死亡風險高4倍；相關研究更指出，新冠和癌症有雙向風險加乘效應，再感染者肺癌發生增加達3.2倍，呼籲高風險族群應該定期更新疫苗接種，維持重症保護力。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，新冠病毒演變至今已經是「落地生根」成爲常態監測病毒，而且相關監測也顯示，新冠不再只是冬季傳染病，回顧過去3年統計，5至7月皆有出現一小波高峰，且有超額死亡，顯示新冠已經在不同季節都可以侵犯。

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值得注意的是，WHO新列入監測的跳躍突變株BA.3.2，上月底在台灣監測到首例個案。陳秀熙表示，此類新變異株具有高度「免疫逃脫」特性，讓本身免疫能力無法發揮功能，特別是高風險族群如慢性病患、癌症及免疫缺失者重症相關住院死亡風險不亞於流感。

新冠病毒與癌症有雙向風險加乘效應！陳秀熙示警，新冠病毒有誘發致癌路徑表現，癌症患者更可能感染新冠造成重症。特別是新冠再感染族群，肺癌發生增加3.2倍，慢性肺病罹患率增加3倍，與單次感染者相比再感染患者後續呼吸疾病風險更高。

台灣感染症醫學會理事長張峰義則指出，儘管新冠整體病例數較數年前高峰期下降，但是重症病例數仍然非常可觀， 疾管署統計數據顯示，2025全年累積1,727例新冠併發重症本土病例，與流感不相上下。其中，新冠重症個案中近七成為65歲以上長者、八成為慢性病患者。此外，新冠重症患者的死亡率高達23%，相當每4名新冠重症患者便有1人死亡。

張峰義指出， 根據2024年發表的台灣全國性世代研究，新冠再次確診患者在感染後30天內的全因性死亡風險，是未再次感染者的4.29倍。而依據疾管署2023年血清抗體調查推估，全國近八成人口曾感染過新冠病毒，意味著八成民眾具備再次感染的條件，隨著體內抗體濃度隨時間衰退，保護力的有效期限持續縮短，二次感染威脅不容低估。

▲台大公衛教授陳秀熙、台灣感染症醫學會理事長張峰義、基層醫療協會理事長林應然提醒新冠風險。

疾管署日前說明，依照WHO評估，目前的疫苗對BA.3.2仍具重症保護力，呼籲新冠重症高風險族群，接種疫苗提高保護力還是最有效預防重症的方法。

陳秀熙則強調，面對新冠常態化與變異株持續演化，防疫策略須由感染控制轉向長期風險管理，透過變異株監測、疫苗更新施打，並強化高風險族群保護，以降低整體疾病負擔。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示， 當前台灣社區呼吸道疫情呈現多種病原並行的態勢，包括流感病毒（A型、B型）、新冠病毒、呼吸道細胞融合病毒（RSV）及副流感病毒同時或交替在社區傳播。

林應然指出，各類病毒初期症狀高度相似，單憑臨床表現難以鑑別，所以有相關症狀應該積極就醫並且安排檢測；部分醫療院所備有三合一檢測工具可快速分辨病原，健保也有給付重症高風險族群篩檢。