代謝慢不可怕，選對關鍵成分更重要，優倍多強力苦瓜胜肽獨家ILGP®專利成分，提升吸收率！

圖、文／杏輝藥品提供

市面上苦瓜胜肽產品眾多，不是在強調劑量高低，就是在比加了多少複方成分，但卻忽略了二個最重要的因素，一是「吸收」，二是「代謝路徑的完整性」！

好不好吸收？是所有保健品是否有效的第一步，在好的成分，無法被吸收好好利用都是白搭！！杏輝醫藥集團本著50年的製藥理念開發「優倍多強力苦瓜胜肽」為國內率先添加有國際專利、能幫助胺基酸蛋白質吸收成分ILGP®的苦瓜胜肽產品，幫助珍貴的苦瓜胜肽分子更完整吸收，發揮最好作用！特別是40歲後隨著年紀吸收能力下降族群，更需要注意成分吸收問題。

▲研究發表歐洲藥理學期刊，透過雙向代謝路徑能量運用能力提升1.5倍。

什麼是代謝路徑的完整性？醣類能量代謝主要有PI3K及AMPK二種路徑，PI3K為一般醣類代謝路徑，就是當身體感知吃進醣類時身體會自然啟動的作用，但會受制於很多因素而無法完全發揮，如身體脂肪太多等；AMPK則為身體需要能量或是運動時才會觸發。

很多人以為吃苦瓜胜肽就夠！其實苦瓜胜肽只可以幫助啟動PI3K的路徑，杏輝藥廠添加專利成分ILGP®能主動喚醒AMPK，模擬運動中的代謝狀態。完整PI3K+AMPK雙路徑雙管齊下，維持正常新陳代謝*1。尤其適合缺乏運動習慣者。

▲杏輝獨家ILGP®專利成分，榮獲多國助營養吸收專利。

健康不應該是為了追求數字而犧牲生活享受，更不該讓日常充滿忌口壓力。杏輝集團秉持著藥廠的專業精神，研發出含有專利成分 ILGP®成分的優倍多強力苦瓜胜肽，透過增加吸收及啟動雙路徑，為您和家中的長輩打造一道隱形代謝守護網，讓在享受美食和家庭聚餐的時刻，依然能保持健康與自在。

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*1 資料來源：Eur J Pharmacol. 2010 Dec 1;648（1-3）:39-49.





