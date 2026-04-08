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新北便當店食物中毒「增至118人通報」　11人住院治療中

▲▼ 稽查 。（圖／新北衛生局提供）

▲新北市便當店「清六食堂」疑似食物中毒案破百人通報。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

新北市便當店「清六食堂」疑似食物中毒案又新增通報，新北市衛生局統計，截至下午3時新增19人通報，累計就醫達118人，其中95人食用公所店便當及23人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人住院、20人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。

新北市衛生局表示，清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請，目前相關檢驗結果尚未出爐，衛生局將持續追蹤，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第49條規定移送檢調偵辦。

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根據稽查人員前往公所店稽查，發現有廢棄物未妥善處理、人員缺乏體檢證明等缺失，已要求業者限期改善，若未在期限內改正，將依違反食品安全衛生管理法、處6萬元以上2億元以下罰鍰；此外，現場已抽驗便當1件、環境檢體4件與人體檢體5件，後續將依食品及人體檢驗結果研判，若確認為食品中毒，將依食品安全衛生管理法第49條移送檢調偵辦。

收治患者的天主教新店耕莘醫院急診醫師呂昀峰指出，針對本次疑似食品中毒事件，多數患者表示曾共同食用高麗菜、煎蛋、滷蛋及白飯等餐點，上述食材本身並非高風險食品，但若在製作或保存過程中處理不當，仍可能提高食品中毒的發生機率。

呂昀峰表示，食物若未完全煮熟或煮熟後在室溫下長時間放置，在降溫過程中遭細菌或病毒污染，就可能導致食品中毒，特別是白飯類食品，若保存不當，容易滋生如Bacillus cereus等細菌，並在繁殖過程中產生毒素，即使再加熱仍無法完全去除，食用後仍可能引發嘔吐、腹瀉等症狀。

針對餐點保存方式，呂昀峰建議，餐食應避免長時間置於室溫環境，若未立即食用完畢，應儘速放入冰箱冷藏，以降低細菌滋生風險。相較於放置室溫自然降溫，及早冷藏更能有效預防食品變質。

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關鍵字： 清六食堂 便當店 食物中毒

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