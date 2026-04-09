年輕人大腸癌進化！省略息肉「暴走式突變」　醫曝3警訊

▲最新研究顯示，年輕人大腸癌會跳過息肉，從正常的黏膜細胞「暴走式」突變。（示意圖／門諾醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一提到連續多年蟬聯台灣十大癌症發生人數第2名的大腸癌，你腦中浮現的是像香菇一樣隆起的息肉嗎？這種傳統認知可能要被翻轉了！大腸直腸肛門外科醫師黃郁純分享頂尖醫學期刊《Cancers》的最新研究，指出50歲以下患者（早發性結腸癌）的病灶特徵與長輩截然不同，不僅更具欺騙性，甚至會跳過息肉過程「直接暴走癌化」。

黃郁純醫師在粉專發文指出，這項發表於今年2月的震撼研究顯示，年輕人的大腸癌擁有「進化版隱身術」，這也解釋了為何許多人在發現時已是中晚期。她拆解該研究背後的3大核心關鍵：

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1. 致命的「地理位置」：躲在痔瘡陰影下

黃郁純醫師解釋，老年人的癌症常會「向右移動」長在升結腸或盲腸，易引發貧血預兆；但年輕人有70%以上的病灶死守在最末端靠近直腸處。這導致其產生的「鮮紅血便」與痔瘡症狀幾乎完美重疊，若抱持著「年輕一定是痔瘡」的先入為主觀念，極易錯失黃金治療期，醫師直言：「這成了年輕患者最大的催命符。」

2. 型態的「隱身斗篷」：不再是隆起的香菇

這項發現最令人不安。傳統大腸鏡篩檢邏輯是尋找「隆起」息肉，但研究發現，年輕人的病灶更多是「非隆起型（Non-polypoid）」，即平坦型（Flat）或凹陷型（Depressed）。黃郁純醫師形容，這就像在腸道壁上找一塊跟周圍顏色差不多、甚至微凹的「地墊」，難度直接翻倍，常被誤認為是一般發炎而忽略。

3. 演化的「倍速模式」：跳過息肉過程

過去認為「息肉變癌症需要一段時間」，但年輕案例中卻發現「去新生路徑（De Novo Pathway）」。許多年輕患者腸道背景非常乾淨、沒有太多前驅息肉，癌症是直接從正常黏膜細胞「暴走式」突變而成。這也解釋為何年輕人一發現往往就是三期甚至晚期，「癌細胞正在用倍速模式演化」。

黃郁純醫師提醒，現代人深受高加工飲食、微塑膠及生活壓力影響，年輕人反而更容易催生癌化機會。她呼籲，做大腸鏡時清腸要徹底，若發現血便超過2週、排便習慣莫名改變或異常貧血，請不要只去藥局買痔瘡膏，應預約精密的大腸鏡檢查，守護自身健康。