擬修法設「護理人員最低薪資保障」　石崇良：加薪是社會共識

▲近年護理人員流失嚴重，主管機關研擬修改健保法規建立最低薪資保障。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

立委提案修改「全民健康保險法」，研擬把「醫事人員薪資達標」列為健保特約條件。對此，衛福部部長石崇良今表示，替護理師加薪是社會共識，不排除修訂相關健保法規，建立護理人員「最低薪資保障機制」，並搭配健保給付調整，改善醫療環境。

石崇良今上午出席活動時回應相關議題，他直言，三班制輪值、長時間高壓工作的護理人員勞動條件和薪資結構長期失衡，這部分會影響人力穩定和醫療品質，不排除透過制度設計建立「薪資地板」。

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石崇良說明，過去曾研議透過健保制度中的「特管辦法」訂定最低薪資標準，目的就是確保醫療機構把健保資源合理分配到第一線人員，而不是只停留在醫院整體收入提升，但因為不同醫療場域和職務型態差異大，所以當時沒辦法形成一致共識。

不過近年護理人員流失嚴重，石崇良表示，除了制度面改革，政府也會從財務面著手，近期已推動健保點值提升和醫院財務改善措施，讓醫療機構有足夠資源調整人事支出，而接下來以健保制度為核心的薪資改革，希望透過制度化保障，讓護理人員獲得合理報酬，進而穩定人力和提升醫療品質。