更年期陰道乾澀「電波治療1次可改善」　醫揭日常照護4重點

▲改善陰道乾澀除日常保養之外，陰道雷射、陰道電波也是可以思考的治療選項。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

許多女性進入更年期後苦於陰道乾澀，一些非用藥、非手術的改善方式也逐漸受關注。醫師說，近年出現的陰道電波治療，部分療程甚至只需1次即可完成，女性若想恢復緊實、減少乾澀，可思考此新興選擇。

東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上在臉書分享，更年期後雌激素逐漸下降，陰道黏膜的保水力、修復力與彈性都會變差，進而出現乾癢、灼熱、刺痛，親密時可能疼痛，也可能反覆泌尿道感染，這些並非單純老化現象，而是身體發出的警訊，代表私密處需要進一步照護。

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針對治療，嚴絢上說，除了日常保養及藥物評估外，也有非手術的治療選項，例如陰道雷射，其透過能量刺激黏膜，可促進膠原蛋白新生，增加厚度與彈性，進而改善乾澀等不適，有不少患者在療程後，明顯感受親密時的不適感減輕。

另一項則是陰道電波，其利用能量深入組織，溫和加熱陰道黏膜及周邊結構，可促進膠原蛋白重組。相較雷射，電波加熱深度較深，對組織緊緻的幫助可能更明顯，且過程多為溫熱感、不易產生疼痛；療程時間約30至45分鐘，但部分類型只需1次即可做完。

嚴絢上強調，前述2種非手術治療各有優勢，須依個別狀況評估選擇，而民眾對於日常照護更不可忽視：

●使用溫和、無香精清潔產品。

●親密時搭配合適潤滑劑。

●避免過緊、不透氣的內褲。

●補充足夠水分。

嚴絢上提醒，更年期陰道乾澀雖常見，但並非只能忍耐，及早關注、介入，才能維持舒適及生活品質。