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塑化原料面臨斷貨　石崇良：醫療供應無虞「上游增加5500噸」

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲需要塑化原料製成的塑膠軟袋等醫材，因戰爭引發供應危機。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

美國、伊朗在戰火引發全球能源、原物料供應危機，需要塑化原料的醫療醫材面臨斷貨壓力。對此，衛福部部長石崇良今表示，已經盤點相關製造商，協調廠商優先供應醫療需求，原本每個月供應量2.2萬噸，接下來還會增加5,500噸，衛福部盤點的國內每月需求量約1000多噸，可以供應無虞。

有包材業者透露，截至3月21日，塑膠袋每公斤平均調漲約16.5元，透明膠帶價格上升約20%，PVC手撕膠帶也有約1成漲幅。除了餐飲等行業受影響，連醫界也受到牽連，另有醫療器材業者指出，醫用手套、抽痰管等耗材已上調約7%至8%，且未來恐面臨缺貨風險，另外如氧氣機、輪椅、看護墊、紙尿褲及氣墊床外殼等塑膠相關產品也都上漲了5%至10%。

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石崇良今回應，初步有收到上游供應量吃緊的反應，已經盤點相關製造商並透過跨部會合作，協調廠商優先供應醫療需求，原本供應量每個月有2.2萬噸，接下來還會增加5,500噸，一個月需求量大概是1000多噸，應該可以供應無虞，如果有成本上漲問題，已經請健保署啟動價格檢討機制，必要時可以用韌性條例特別預算支應。

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