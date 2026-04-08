沒打呼也可能有睡眠呼吸中止症　醫勸「3種人」注意：恐拖累心臟

▲睡眠呼吸中止症患者常大聲打鼾，但女性或長輩個案卻未必有打呼症狀。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

不少民眾以為只有打呼很大聲的人，才需要擔心睡眠呼吸中止症，但事實並非如此。醫師表示，部分睡眠呼吸中止症患者長期出現白天嗜睡、注意力不集中、血壓難以控制等狀況，卻幾乎不會打呼，往往因此延誤診斷與治療。

振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒指出，睡眠呼吸中止症的症狀不只限於打呼，特別是女性、年長或有心血管疾病等族群，表現可能較不典型，但已有失眠、夜間頻繁醒來、白天疲倦、頭痛或專注力下降等問題，故若僅以有無打呼作為判斷依據，恐長期無法改善，也會提高多種慢性病風險。

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黃茂軒舉例，一名中年男性因病竇症候群及心律不整反覆住院，植入心律調節器後不適緩解，但仍有晚上易醒、晨間疲倦與嗜睡等困擾，經進一步安排睡眠檢查，才發現有重度阻塞型睡眠呼吸中止症；接受正壓呼吸器治療後，不僅睡眠品質及白天精神明顯改善，心臟狀況也同步穩定。

針對睡眠呼吸中止症，黃茂軒說明，主要分為阻塞型與中樞型，前者多因睡眠時上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸暫停與缺氧，造成反覆覺醒，使睡眠片段化，短期會影響白天專注力，長期則恐引起管內皮損傷、血壓上升及動脈硬化；中樞型相對少見，但在心臟病族群中比例較高，常被視為病情變化的重要警訊。

對於診斷方式，黃茂軒表示，睡眠檢查並非單純「貼滿線」而已，而是透過多項生理訊號，監測睡眠結構、呼吸狀況及血氧變化，除多項生理睡眠檢查（PSG）外，居家睡眠檢查（HSAT）也可提供初步評估，協助判斷有無睡眠呼吸中止症及其嚴重度，以作為後續治療的依據。

黃茂軒強調，睡眠呼吸中止症與心房顫動、高血壓及心衰竭密切相關，若能及早發現並介入，例如使用正壓呼吸器，有助於降低心律不整復發，改善心臟功能；民眾若長期睡眠品質不佳、白天嗜睡或慢性病控制不穩，建議主動評估睡眠問題，避免潛在風險持續累積。