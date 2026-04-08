減重只靠瘦瘦針恐流失肌肉　診所數據揭「飲控搭配」仍是關鍵





▲使用瘦瘦針減重，仍然要注意飲食管理搭配。（圖／初日診所提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

「瘦瘦針」減重引發風潮，不少人期待一針下去體重直直落，不過醫師指出，只依賴藥物抑制食慾，飲食未妥善調整，效果往往難以長期維持，還可能導致肌肉流失，甚至影響代謝而出現疲憊、落髮等情況。根據減重專科初日診所數據顯示，進行「飲食為主、藥物為輔」的策略，減重初期（前8周）平均體重下降幅度最高可達8%，成效優於單純用藥。

初日診所內部統計數據顯示，不論使用何種減重藥物，只要配合飲食調整，減重初期（前 8 週）平均可達約 6 %至 8 %的體重下降幅度，比單純僅用腸泌素藥物表現亮眼（2 %- 5 %），甚至略優於近期討論度最高的瘦瘦針。

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進一步觀察體重下降的組成，約 76.7 %至 77.8 %來自脂肪減少，瘦體重（肌肉）下降約 22 %至 23 %；與部分藥物研究結果相比，脂肪減少比例呈現相近甚至較高的趨勢。

高雄初日診所院長、肥胖症專科醫師李唐越指出，GLP-1類減重藥物的核心目的在於改善代謝健康，而非單純追求外觀上的纖細，因此需要搭配正確的生活與飲食調整，才能發揮其應有的效果與價值。

▲李唐越醫師提醒，在使用減重藥物前後，應掌握醫師專業評估、來源取得審慎與吃對比吃少重要三大原則。

李唐越分析，臨床上不乏個案在減重過程中，因飲食未妥善調整，導致營養失衡，不只流失脂肪，也連帶流失肌肉，進而影響代謝，甚至出現疲憊、落髮等情況。透過醫師與營養師的專業協助，才能盡可能地讓身體「減脂不減肌」，避免瘦下來後又快速復胖。在使用減重藥物前後，應掌握以下三大關鍵原則：

1、醫師專業評估：GLP-1 類藥物為處方用藥，需由醫師依據 BMI、代謝狀況與臨床適應症整體評估後使用，而不建議僅因過度追求纖瘦體態而介入。減重醫療的核心應是改善代謝健康，而非單純以體重數字作為唯一目標。

2、來源取得審慎：應避免透過網路購買、海外代購等非醫療管道取得藥物，以降低使用風險；減重治療更需搭配完整衛教與追蹤管理，才能確保安全與效果。

3、吃對比吃少重要：藥物可能降低食慾，但若未建立正確飲食結構，容易造成營養攝取不足，影響肌肉量與代謝穩定；一旦停藥，食慾無法控制，提高體重反彈風險。

李唐越強調，減重療程的重點在於建立生活方式，減重藥物價值在於輔助，透過醫師專業評估與營養師共同介入，建立穩定的代謝與飲食基礎，才能讓體態改善成為可持續的結果。