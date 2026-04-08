「粉紅超跑」4/12起駕　北醫打造「移動急診室」陪跑

▲石崇良示範「粉紅超跑」進香期間「移動急診室」配備。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

拱天宮「白沙屯媽祖」將在4/12晚間起駕，展開為期8天7夜的徒步行程，今年報名人數已累計45萬人，人數再創新高。為提升大型活動的醫療應變能力，台北醫學大學結合相關業者打造「移動急診室」，突破傳統救護車限制，出動摩托車、商旅車等，解決「找不到病人、救護車進不去」的困境。

台北醫學大學健康資訊科技國際研究中心採納童綜合醫院逾10年第一線經驗及整合產業資源，建置「智慧行動醫療隨扈系統」，首度將遠距醫療、智慧調度與電動載具整合導入無固定路線的大型宗教活動場域，打造可隨人群移動的「移動急診室」，大幅提升醫療應變效率與可近性。

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北醫大健康資訊科技國際研究中心副教授林哲瑋表示，過去醫療隨扈面臨三大痛點，包括難以即時定位病人、缺乏高效率調度機制以及救護車難以進入壅擠人潮，此次系統導入「一鍵求救＋即時定位」功能，與白沙屯GPS團隊合作，可快速掌握患者位置，並透過行動醫療指揮系統進行即時派遣，大幅縮短救援時間。

▲「移動急診室」讓醫療支援在現場待命。

在醫療方面，過去14年都是童綜合醫院投入協助。童綜合醫院總院長童敏哲表示，過去比較常見大多是中暑、脫水，也曾遇過心肌梗塞，主要是進香活動行程長，很多人平時沒有訓練體力和運動習慣，身體就容易不堪負荷，另外還有很多本身有慢性病的民眾或長者，也容易在過程中突發不適。

而本次該系統也導入七人座行動指揮車、電動三輪車，能靈活穿梭人群、迅速抵達現場進行初步處置，突破傳統救護車限制，另還配有遠距照護系統，讓病情立即遠端傳遞跟交班，同時整合低軌衛星與通訊技術，在複雜或訊號不穩環境中，仍可維持穩定資訊傳輸。

衛福部部長石崇良強調，隨著大型活動規模持續擴大，醫療支援已從現場待命，轉向即時調度與數位整合，當人群在移動，醫療也開始移動，白沙屯進香邁入移動急診時代，本次智慧行動醫療系統的導入，不僅提升群聚活動的醫療應變能力，也象徵智慧醫療從醫院走向公共場域的重要突破，未來此模式可延伸應用於大型活動、偏鄉醫療、災害應變及國際人道救援。