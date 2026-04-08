「小時候胖」真的會折壽！醫揭研究頭皮發麻：壽命只剩45歲

▲兒童肥胖影響全面，恐使壽命減少數十年。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

許多長輩常把「小時候胖不是胖，長大抽高就會瘦」掛在嘴邊，但這觀念可能正在縮短孩子的壽命！兒童腸胃科醫師洪華希示警，這早已是嚴重過時且危險的觀念。研究顯示，兒童肥胖有55%會變成青少年肥胖，而青少年肥胖更有80%會延續至成年。他更引述2025年最新研究驚爆，若孩子從4歲就極重度肥胖且未控制，預期壽命恐減少37年。

洪華希醫師在粉專「肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科」發文表示，肥胖對孩子的破壞力是全方位的，絕非衣服買不到、體力不好這麼簡單。臨床經驗中，肥胖會導致孩子生長發育受阻，出現骨齡過早癒合、性早熟等狀況，甚至引發睡眠呼吸中止症、高血壓、脂肪肝炎、糖尿病、不孕症及關節疼痛變形，身心發展上更容易面臨霸凌與憂鬱，影響非常廣泛。

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最令人頭皮發麻的是2025年發表在《Obesity Facts》的最新研究。洪華希醫師引述文中數學模型計算指出，若一個孩子從4歲就處於「極重度肥胖」且從未減重，預期壽命將大幅縮減37年；若到了12歲仍是極重度肥胖，預期壽命甚至僅剩45歲。

「越早胖＋胖得越嚴重＋從未控制體重＝多發性的肥胖共病症＋壽命大幅減少。」洪華希醫師直言，成人常見的肥胖併發症如糖尿病、洗腎、心肌梗塞，在兒童時期若未控制肥胖，只是把這整個「悲傷的時程表」硬生生地往前拉快了幾十年。

洪華希醫師提醒家長，與其大費周章找長生不老藥，不如從小維持正常體位。若發現孩子體位已明顯超標，千萬別再迷信「長大就會瘦」，應及早透過專業的兒童體重管理評估與介入，才能把孩子流失的健康與壽命，一點一滴贏回來。