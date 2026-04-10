兒摸起來燙「耳溫卻正常」！　醫往內一照笑出來

▲一名爸爸不解為何孩子摸起來明明很燙「耳溫卻都正常」。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

孩子皮膚摸起來明明燒燙燙，為什麼耳溫槍量出來卻總是顯示正常？這不是機器壞掉，背後真相可能讓家長哭笑不得！耳鼻喉科醫師洪國維分享，近日診間一名爸爸帶著咳嗽、流鼻涕的孩子就醫，爸爸滿臉困惑表示，孩子在學校量到發燒，但他回家量了好幾次體溫都正常，沒想到醫師一檢查，答案立刻揭曉。

耳鼻喉科醫師洪國維在粉專分享這則常見卻有趣的案例。當時他拿起診所額溫槍一量，數值顯示38.2度，確實是發燒狀態。進一步詢問家長才發現，爸爸在家是用耳溫槍量測，醫師隨即檢查小朋友的耳朵，發現「裡面塞滿了厚厚的耳屎」，這正是導致數值失準的元凶。

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為何耳屎會干擾體溫？洪國維醫師解釋，耳溫槍的原理是透過紅外線偵測耳膜散發的熱能，如果耳道被耳屎「塞好塞滿」，紅外線根本照不到耳膜，家長量到的數值其實只是「耳屎表面的溫度」。

洪國維醫師提醒，如果家長發現小孩摸起來明明燙燙的，耳溫槍怎麼量都顯示正常，「這時候，很有可能你量到的，都是耳屎的溫度喔！」他強調，若耳屎太深或太硬，千萬別自己亂掏，應交給專業醫師處理才安全。

針對這種情況，洪國維醫師建議家裡可以額外準備額溫槍作為參考，但他也提醒，額溫槍也有缺點，像是室溫變化太大、出汗影響、距離誤差或是位置偏差，都有可能影響準確性。該名爸爸在回診時也透露，回家後馬上去買了與診所同款的額溫槍，避免再被「耳屎溫」給誤導。