他喊「67天沒大便」　醫灌腸又手挖：我無能為力啊

▲許多人每天都會排便。（示意圖／記者林緯平攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名急診醫師表示，一位50歲左右的病患掛急診，檢傷主訴「腹痛，67天沒有大便」。結果醫師幫患者灌腸，又用手挖，根本沒有大便，「你的便秘不是一般的便秘.......我無能為力啊⋯⋯」

患者稱「67天沒大便」

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醫師在「急診醫師碎碎唸」臉書分享這起個案，他指出，當下見「67天沒有大便」，想說應該是檢傷太忙，沒有打注音。他分享和患者對話：

醫師：今天是怎樣不舒服啊？



患者：我67天沒有大便。



醫師：蛤，是6、7天沒大便，還是 （67天）沒有大便？？



患者：67天，我怕我腸子會破掉，都不太敢吃東西。

醫師說，查詢病患的病史，他最近因為這樣來急診至少超過6次以上，泌尿科、大腸直腸科、消化內科都看過，電腦斷層做過三次，也做過大腸鏡了，沒問題，真的是偉哉健保啊。

醫灌腸又手挖未見大便

醫師提到，又不能拒絕病患掛號，結果照X光，也沒有很多大便，灌腸後又用手去挖，根本沒有大便啊，「最後我只能跟患者說，你的便秘不是一般的便秘.......我無能為力啊⋯⋯」

醫師表示，結束這一回合，「然後檢傷跑來跟我說，『他上次是我掛的，他上次說他49天沒有大便』。」對此，有網友留言，失智嗎？忘記自己大便了。醫師回應，「沒有耶，他還會算日子算得很清楚。」