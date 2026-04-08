肝臟迅速卡油4元凶　醫：吃對東西「脂肪砍半」

▲醫師說，許多人抱怨，明明臉和手腳都很瘦，但肚子微凸。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

減重醫師蕭捷健分享，不用挨餓、不用減重，只要吃對東西，就能在幾周內把肝臟脂肪砍半！他也提醒，果汁、調味優格裡面加的糖、豬油、培根等，都是讓肝臟迅速卡油的元凶。

蕭捷健在「減重醫師 蕭捷健」臉書提到，可愛的學員抱怨，明明臉和手腳都很瘦，但肚子微凸，戒除澱粉、少吃多動，好像臉更瘦了，腰內肉卻一樣多；真正會造成心臟病、糖尿病的，不是捏得起來的「皮下脂肪」，而是包圍著你肝臟和胰臟的內臟脂肪。

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蕭捷健指出，減內臟脂肪，完全可以在不減少總熱量、不減輕體重的情況下達成：

武器1：植物多酚

為期18個月、針對294名超重者的隨機對照試驗，兩組人吃「一模一樣的熱量」，一組吃傳統地中海飲食，另一組吃綠色地中海飲食。把他們當成天鵝，每天額外多喝3-4杯綠茶，加上100克富含多酚的浮萍冰沙。

結果：雖然兩組減掉的體重差不多，但綠色組的肝臟脂肪減少量是另一組的兩倍！實驗結束時，綠色組有高達50%的人完全逆轉了脂肪肝的診斷！

武器2：可溶性膳食纖維

只要你餵給腸道菌足夠的膳食纖維，這些細菌吃飽喝足後，就會代謝出短鏈脂肪酸（SCFAs），逼腸道L細胞分泌出天然瘦瘦針GLP-1！

結果你的大腦覺得飽了，胃排空變慢了，連飯後那種血糖飆升、想打瞌睡的感覺也跟著穩定了。

武器3：抗性澱粉

研究人員讓脂肪肝患者，每天只要喝下含有40克「抗性澱粉（RS2，萃取自玉米）」的水，經過4個月，這群人的肝臟脂肪直接減少了9%。

武器4：蛋白質比例放大

把飲食中的蛋白質攝取比例從10%提高到30%，即使總熱量和體重變化相同，只要短短3周，肝臟脂肪就能下降42%！

蕭捷健說，明天起試試看：

1、把手搖飲換成抹茶

2、優化你的便當

炸排骨換成鮭魚，或是多夾兩顆水煮蛋（裡面有對肝臟超好的膽鹼）。白飯換成糙米，就是免費的抗性澱粉！

3. 果汁、調味優格裡面加的糖、豬油、培根等，都是讓肝臟迅速卡油的元凶。

蕭捷健表示，只要每天微調一點放進嘴裡的東西，你的肝臟就會用最健康的狀態回報你。