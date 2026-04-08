不只春捲！　醫揭「4類食物」也要小心

▲高雄毒春捲事件，12名患者檢出沙門氏菌。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

高雄苓雅區正義市場爆出春捲攤疑似食品中毒案件，高雄市衛生局最新統計，因症就醫人數已達157人，其中12名患者則檢出沙門氏桿菌。對此，兒科醫師傑登提醒，不只春捲！涼麵、沙拉、壽司、半熟蛋料理這幾類也要小心。他也提到廚房要注意5件事，像是生肉其實不用沖洗、生熟食要分開。

春捲典型「高風險食物」



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傑登醫師在「傑足先登 傑登醫師」臉書說，這幾天高雄春捲中毒事件鬧得很大，但大家關注的不該只是哪家店，而是哪些情況特別容易出問題？春捲就是典型的「高風險食物」，它疊加了細菌繁殖最喜歡的條件：

1、食材雜

多種食材混合（容易交叉污染）

２、含生食

像是生菜、未完全煮熟的配菜

３、高蛋白

蛋、肉提供細菌良好的生長環境

４、放太久

做好後不一定現吃，室溫正是細菌培養皿

▼高雄毒春捲事件，12名患者檢出沙門氏菌。（圖／記者賴文萱翻攝）



傑登醫師指出，且不只春捲！這幾類也要小心，包括涼麵、沙拉、壽司、半熟蛋料理。

頭號嫌疑犯：沙門氏菌

傑登醫師提到，這次的頭號嫌疑犯「沙門氏菌」，以防你不知道，這其實也是居家很常見的食物中毒原因之一，它經常附著在生肉、雞蛋蛋殼上，被悄悄帶進廚房裡，處理食材的過程若不留意，就可能造成汙染。

傑登醫師表示，對健康大人來說，可能只是拉個幾天肚子的事；但對小孩、老人風險極高，嚴重可能脫水住院，甚至菌血症，請一定要提高警覺。

你家廚房該注意的5件事

傑登醫師提醒，你家廚房該注意的5件事：

1、食物一定要「完全煮熟」



沙門氏菌其實很怕熱

加熱到70度以上就能殺死

2、生肉其實不用沖洗



水花會把細菌噴濺到整個水槽周圍

汙染餐具、食物

3、蛋殼很髒，要不要洗？看情況



洗選蛋：不用洗

很髒的蛋：可以洗，但要注意

不要在旁邊有食物或餐具時清洗

避免水花亂噴，且洗完要馬上用掉

4、生熟食要分開

不同砧板、刀具

或至少先處理熟食

5、不要放室溫太久



5度～60度是細菌繁殖最快的區間

一般建議避免放超過 2 小時

天氣炎熱時（>30度）

1小時內就要特別注意

傑登醫師指出，總之沙門氏菌食物中毒往往不是東西壞了，而是「處理過程」出了問題，做好預防措施，就能大大減低感染風險囉。