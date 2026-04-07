守護早產兒視力成功率93.9%　林口長庚獲國際獎肯定

▲林口長庚榮獲2026年「年度健康福祉推動獎」肯定，由眼科部吳為吉教授（中）和黃奕修部主任（右）代表受獎。（圖／林口長庚醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

早產兒視網膜病變，是導致全球兒童失明的主因之一。過去台灣在處理重症個案時，因在地手術經驗有限，家長往往需帶著新生兒遠赴美國求助名醫，不僅單次醫療費用高昂，更常因繁瑣的簽證申請程序延誤黃金治療期。

為守護台灣新生兒，林口長庚眼科部於2006年引進國際尖端手術技術，正式成立「新生兒視覺照護團隊」。該團隊目前由約20名眼科醫師、3 名小兒科醫師及10名專業研究人員組成，建立涵蓋篩檢、治療、手術、復健到長期追蹤的完整照護模式，讓台灣病童不必再遠走他鄉，即可享有世界級的專業醫療。

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治療成效領先全球 贏得病友家屬100%信賴

▲林口長庚眼科部黃奕修部主任（前排右二）、吳為吉醫師（前排左二）與新生兒視覺照護團隊共同守護台灣新生兒靈魂之窗。（圖／林口長庚提供）

林口長庚新生兒視覺照護團隊將臨床服務與數據研究深度整合，實證其卓越的醫療品質。針對情況最危急的第四期個案，手術成功率高達93.9%，並始終維持「零感染」的優異紀錄。透過嚴密監控與精準及時的介入，團隊成功將病情惡化至嚴重階段的比例降至最低，成效遠優於國際水準。

林口長庚眼科部醫師吳為吉教授表示，團隊耕耘近20載，已守護數百位孩童的靈魂之窗，病友家屬對治療的滿意度高達 100%，充分展現跨科別合作的高效與專業。在追求醫療卓越的同時，團隊的努力也發揮了深遠的經濟影響力。

守護新生兒靈魂之窗 翻轉早產兒失明命運成就卓越

據統計，每成功治療100例個案，不僅能為病友家庭節省約2億元的海外就醫支出，更因守護了孩子一生的視力，進而為國家節省超過4.4億元的長期社會福利支出與照護負擔。

「Healthcare Asia Awards」是評選全亞洲醫療保健機構於醫療保健創新及對病人照護具傑出成就的國際級獎項，近日於新加坡舉行2026年度頒獎典禮。林口長庚紀念醫院連年獲得「年度最佳醫院」及「年度服務創新」等大獎後，今年再憑藉「早產兒視網膜病變全人照護計畫」脫穎而出，榮獲「年度健康福祉推動獎（Health and Wellness Initiative of the Year）」肯定。