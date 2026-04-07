洗腎婦染新冠插管搶救住院逾3週　疾管署今開放3類人打第2劑疫苗

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠重症個案持續，疾病管制署今（7）日公布一名60多歲洗腎女性感染新冠後，病況惡化插管住加護超過三週，目前還在治療中。疾管署今日起提供65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者，再增加接種1劑新冠疫苗，兩劑間隔180天；其中光是65歲以上長者就約有75萬人可於4月底開始接種第二劑。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第13週新冠門急診就診計904人次，較前一週上升4.9%；上週新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

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疾管署防疫醫師林詠青說明重症個案，有一名中部60多歲女性，本身有多重慢性病，包括高血壓、高血脂跟慢性腎病，腎病情況需要定期洗腎。3月中旬出現發燒、呼吸困難、低血氧到急診就醫，檢查X光已經有肺炎，收治一般病房，新冠PCR陽性，入院兩週後呼吸困難加重，得插管轉入加護病房，住院至今已經超過3週，仍在加護插管治療中。

林詠青指出，該個案最近一次接種新冠疫苗是去年10月，而疾管署考量提升對重症高風險族群的健康保護，參考國際接種建議及經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議討論，自今日(4月7日)起，提供65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者，再增加接種1劑新冠疫苗；其中洗腎患者就屬於免疫力低下族群。

疾管署表示，國內外呼吸道傳染病傳播風險仍持續，本土新冠併發症9成以上未接種本季新冠疫苗，且以65歲以上長者及具慢性病史者為多。因疫苗保護力會隨著時間遞減，呼籲接種已達6個月(180天)之重症高風險對象扶老攜幼共同接種，可依疫苗適用年齡從目前國內供應之莫德納及Novavax擇一廠牌接種，亦可與第1劑不同廠牌，再提升免疫保護力，以減少疾病威脅。

根據疾管署統計，114年10月起累計79例新冠併發重症本土病例，其中10例死亡，重症病例以65歲以上長者(占72%)及具慢性病史者(占81%)為多，92%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，惟東地中海地區明顯增加；鄰近中國、香港疫情於低點波動，日本疫情下降，另加拿大疫情亦下降。全球目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家/地區如中國、香港、日本則以NB.1.8.1占比為高。