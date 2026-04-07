上週11.7萬人拉肚子就醫　疾管署：假期後疫情可能再衝高

▲高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內食物中毒案件連爆，分別是高雄正義市場春捲攤、新北市清六食堂便當店，其中春捲案患者檢出沙門氏菌陽性。疾病管制署今（7）日證實，上週腹瀉就醫通報11.7萬人次，其中就包含高雄市春捲案，也同步通報腹瀉群聚；而清明假期結束之後，腹瀉疫情可能會有一波升溫，提醒民眾多注意。

高雄苓雅區正義市場春捲攤疑似食品中毒案件，個案從4月4日之後陸續出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適症狀就醫。根據高雄市衛生局統計，截至7日11時止，相關就醫人數已達157人，有超過30人住院，並有12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。

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疾管署副署長曾淑慧表示，該案件主要是由高雄市衛生局食藥科處理，疾管科與疾管署區管中心也同步了解，目前是民眾就醫檢體驗出沙門氏菌，食物檢體尚無報告，該案件通報食物中毒的同時，也有進行腹瀉群聚案通報。

根據疾管署最新監測，上週健保門急診腹瀉就診人次約11萬7千多人，和前一週14萬人次下降16％，曾淑慧表示，可能與連假休診有關，而依照歷年監測分析，預期假期結束之後，腹瀉就診人次會有短暫上升現象。

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

曾淑慧表示，目前腹瀉通報仍以諾羅病毒感染為多，提醒民眾如廁後、進食或準備食物前應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製菜餚及食物貯存注意飲食衛生，生熟食分開處理，且應避免生食生飲，食物澈底煮熟後再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產）；如有腹瀉、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫及落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。

根據食藥署資料，沙門氏菌引起的食品中毒事件，世界各地常居首位或第二位；2018年歐盟因沙門氏桿菌造成食源性疾病之比例約為三分之一，且主要原因為食用「雞蛋與蛋製品」其次為烘焙製品及複合調理食品。在台灣則排名第4，主要是因為飲食型態不同所致。

食藥署指出，主要中毒原因食品為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品；或者是豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品。