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男嬰出生「只哭兩聲就不動了…」爸嚇傻　醫揭奪命元凶

▲男嬰出生「只哭兩聲就不動了…」爸嚇傻　醫揭奪命元凶。（圖／公關提供）

▲男嬰因「先天性肺炎」血氧狂掉。（圖／烏日林新醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

新生命的誕生本該是充滿喜悅的時刻，但對台中一名楊爸爸來說，卻是從天堂掉到地獄的驚險瞬間。一名足月男嬰誕生後，在產房僅短暫哭個兩聲，竟「突然不哭也不動」，隨即出現呼吸困難與血氧濃度持續下降的驚險情況。烏日林新醫院兒科醫療團隊見狀，第一時間啟動緊急處置並給予呼吸支持，立即轉入新生兒加護病房（NICU）搶救。

烏日林新醫院小兒科主任孫若堯表示，經由進一步檢查與評估，診斷該名男嬰罹患「先天性肺炎」，這屬於新生兒嚴重的感染性疾病之一。他示警，先天性肺炎會影響肺部氣體交換功能，「若未及時處理，極可能危及生命。」

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▲男嬰出生「只哭兩聲就不動了…」爸嚇傻　醫揭奪命元凶。（圖／公關提供）

由於肺部感染已嚴重影響呼吸功能，醫療團隊隨即為寶寶進行氣管插管，並使用呼吸器治療以維持氧氣交換，同時給予抗生素治療。在醫護團隊密切監測與照護下，男嬰肺部發炎狀況逐漸改善，終於在治療第6天順利拔除呼吸器，並於第10天平安出院，恢復滿滿活力。

回憶當時產房內的緊急情況，楊爸爸至今仍心有餘悸，他激動表示：「寶寶出生後突然不哭、不動，聽到血氧下降，當下腦袋一片空白，不知道該怎麼辦。」所幸醫師冷靜應變，護理團隊細心照護，才讓寶貝現在能完全健康且活蹦亂跳。

孫若堯提醒，新生兒在出生初期若出現呼吸窘迫或感染症狀，往往需要即時且專業的醫療評估。他也強調，過往此類新生兒急重症多需轉送醫學中心，但此次個案在院內即時救治成功，凸顯地方醫院具備24小時新生兒急救照護的能力，讓在地新生兒無須轉院，即可獲得完整的醫療服務。

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關鍵字： 烏日林新醫院 孫若堯醫師 先天性肺炎 哭聲 新生兒 感染 重症

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