90%的人都有！　醫揭「睫毛蟎蟲6症狀」不妙了

▲幾乎每個成年人的睫毛根部都有蟎蟲。（示意圖／取自Pixabay）

文／常春月刊

很多人聽到「睫毛上有蟎蟲」就嚇壞了，以為自己不乾淨、很噁心！其實睫毛蟎蟲沒有想像中這麼可怕，大部分人臉上都有，而且通常不會造成問題。對此，眼科 粘靖旻院長解析睫毛蟎蟲的真相——到底該不該擔心？睫毛蟎蟲是什麼？

1、大部分人都有蟎蟲：這是正常共生現象

[廣告]請繼續往下閱讀...

真相是:幾乎每個成年人的睫毛根部都有蟎蟲！研究顯示，超過90%的成年人臉上都帶有「毛囊蠕形蟎」，它們以皮脂腺分泌的油脂為食，通常數量不多、相安無事。就像腸道裡有益生菌一樣，少量的蟎蟲其實是正常的皮膚微生物生態的一部分。所以有蟎蟲不代表你不乾淨或有問題，反而是人體自然生態的一環，不需要過度恐慌！

2、數量過多才會出問題：眼瞼炎的元凶

什麼時候蟎蟲會變成麻煩？當數量過度繁殖時！過多的蟎蟲會阻塞毛囊、引發發炎反應，造成「蟎蟲性眼瞼炎」。症狀包括：眼睛癢、刺痛、乾澀、睫毛根部有屑屑或結痂、早上起床眼屎特別多、睫毛容易脫落。

3、清潔是關鍵：但不是過度清潔

怎麼預防蟎蟲過度繁殖？答案是「適度清潔」，不是拼命洗臉！每天卸妝要徹底、不要讓彩妝殘留過夜，定期更換枕頭套和毛巾。但也不要過度清潔，太常洗或用太刺激的產品，反而會破壞皮膚屏障，讓蟎蟲更容易滋生！記住：溫和、規律、適度，才是維持眼部健康的不二法門。

4、確診需要專業檢查：別自己亂治療

懷疑自己有蟎蟲性眼瞼炎怎麼辦？不要自己上網買藥亂擦！正確做法是去看眼科，醫師會用顯微鏡檢查你的睫毛根部，確認是否有過多蟎蟲及其他問題。

粘靖旻提醒，如果你發現眼睛常常癢、睫毛根部有屑屑、或反覆眼瞼發炎，都建議就醫檢查！蟎蟲性眼瞼炎雖然不會失明，但長期發炎會影響生活品質，甚至導致睫毛永久脫落。早期診斷、正確治療，才能徹底解決問題。

延伸閱讀：

·眼睛異物感又狂流淚？醫揭「睫毛倒插4大症狀」 小心害角膜受損

·「4種疾病」都會讓眼屎爆多！乾眼症中了 顏色異常、有氣味＝警訊快就醫