1歲童高燒腹瀉被誤當腸胃炎　醫：川崎氏症未及早確診恐傷心臟

▲男童罹患川崎氏症，影像檢查發現心臟已發炎、積水。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

一名1歲多男童高燒合併腹瀉，體溫超過39度，原以為是腸胃炎，用藥卻未緩解不適，仍反覆發燒，並出現眼睛發紅、紅疹，及嘴唇紅腫、乾裂等症狀，經抽血與心臟超音波檢查，確診為川崎氏症，經免疫球蛋白治療後，症狀終於改善。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主治醫師曾思穎表示，男童初期因腹瀉及高燒就醫，檢查顯示發炎指數偏高，糞便還有發炎細胞，醫療團隊研判是細菌性腸胃炎，給予抗生素等治療，但數天後，高燒不僅未改善，且每隔3、4小時反覆發作，同時雙眼結膜發紅卻無分泌物，嘴唇也發紅，身上還出現紅疹，病程進展異常，引起警覺，進一步詳細檢查才確診。

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曾思穎指出，川崎氏症為全身性血管發炎疾病，好發於5歲以下兒童，在東亞較常見，可能與感染後免疫反應有關，病人初期症狀常類似腸胃炎或感冒，容易延誤診斷。

針對川崎氏症的辨識，曾思穎說，可用「12345口訣」，包括嘴巴紅、眼睛紅、淋巴結腫大、四肢紅腫或起疹及發燒5天以上，其中持續高燒且達39至40度最關鍵，應儘速就醫。

曾思穎也說，該男童確診後，接受靜脈注射免疫球蛋白治療，體溫迅速降回正常，症狀明顯改善；此症患者若未及時治療，約25%可能出現冠狀動脈擴張或動脈瘤，甚至影響心臟功能，故需在發燒10天內完成診斷並給予免疫球蛋白治療。

曾思穎提醒，幼兒若高燒持續4至5天以上，即使像腸胃炎，也應留意眼睛紅、嘴唇紅或紅疹等變化，要及早就醫，以降低心臟併發症風險。

▲曾思穎分享川崎氏症的辨識可用「12345口訣」。