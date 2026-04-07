新北便當店食物中毒「增至28人」　今再爆分店也出事

▲新北清六食堂疑似爆發食物中毒。圖為衛生局稽查中興店。（圖／新北衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

清明連假期間，新北市便當店「清六食堂」疑似爆發食物中毒，昨晚傳出公所店出現17人不適，今上午再新增中興店個案，總通報人數擴大至28人，其中2人因症狀較嚴重，已住院治療；新北市衛生局已勒令公所店停業並啟動稽查，後續將依檢驗結果釐清是否為食物中毒事件。

新北衛生局表示，昨陸續接獲醫院通報，指民眾疑食用清六食堂便當後出現腸胃不適，目前統計公所店24人、中興店4人有症狀；由於公所店通報人數已達暫停作業標準，已命該店停業，業者須完成改善並經複查合格後方可復業。

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收治病例的耕莘醫院暨安康院區指出，截至今上午11時，共收治24名患者，多為輕症，經評估後已返家休養，但公所店有2名個案因症狀較明顯，已安排住院接受進一步觀察、治療。

衛生局說明，根據稽查人員前往公所店，發現有廢棄物未妥善處理、人員缺乏體檢證明等缺失，已要求業者限期改善，若未在期限內改正，將依違反食品安全衛生管理法、處6萬元以上2億元以下罰鍰；此外，現場已抽驗便當1件、環境檢體4件與人體檢體5件，後續將依食品及人體檢驗結果研判，若確認為食品中毒，將依食品安全衛生管理法第49條移送檢調偵辦。

至於中興店，衛生局稱，已同步派員稽查，重點檢視食品製備流程及保存條件，如有不符規定，同樣要求限期改善，未改善者亦將依法開罰。