國內首例本土H7N7警報解除　接觸者33人監測期滿「採檢全陰性」

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首例本土H7亞型新型A型流感，接觸者匡列個案家人與醫院接觸者總計33人。疾病管制署今（7）日表示，家人經過採檢全數陰性，另有一名醫護出現上呼吸道症狀，經過採檢也確認為陰性，監測日至昨（6）日為止，確認為偶發個案、風險可控，宣告「全案告一段落」。

疾管署2日公布彰化70多歲男性鴨農確診H7亞型新型A型流感，3日進一步完成基因定序確認N抗原分型為「H7N7」新型流感，該案H7N7屬低病原性禽流感病毒（LPAI），未發現抗藥性突變，對抗病毒藥物仍具敏感性；個案經臨床治療後病況持續好轉，且連續檢驗均陰性，同日解除隔離並出院返家休養，相關接觸者持續健康監測至4月6日。

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疾管署發言人曾淑慧今日說明，接觸者33人當中有6人為家人，經過採檢確認為陰性，另27人為醫院接觸者，包含醫護與同病室者，其中1名醫護出現上呼吸道症狀，後續採檢陰性，昨日監測期滿，確認告一段落。

針對該案，農政單位於第一時間個案養鴨場進行移動管制，經動物採檢檢驗結果為禽流感病毒陰性。曾淑慧今日也提到，後續針對周圍5場養鴨場進行採檢，檢驗也都是陰性，目前正針對養鴨場附近野鳥排遺做採檢，總計有87件檢體，結果尚未出爐。

疾管署日前說明，我國首例H7基因分析顯示已與10-20年前的歐洲人類病例H7有顯著差異，而與國內多年來野鳥曾檢出的H7最相近，且未發現禽傳人能力增強之相關突變，研判屬於偶發事件，評估風險可控。

疾管署再次提醒，禽畜業相關工作者應遵守防疫規範，落實穿戴防護裝備及作業後清消。如出現呼吸道或眼部症狀，應儘速就醫並主動告知動物接觸史。民眾亦應遵守「5要6不」原則，避免接觸或購買不明來源禽畜產品，共同維護公共衛生安全。

根據監測資料顯示，國內新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，共累計5例零星個案，除本案，其餘為2017年（H7N9，中國境外移入）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）、2023年（H1N2v）各通報1例，2013年-2014年另有確診4例中國境外移入H7N9個案，接觸者均未感染。