孩「疑吃2食物」高燒拉血便！醫揭沙門氏菌陰影：我一陣子不敢吃

▲醫師回憶，臨床上曾遇過孩子吃完夜市蚵仔煎後發燒、拉血便，懷疑是蛋液受污染。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

高雄正義市場爆出春捲疑似食品中毒案，累計就醫已達157人，經高雄長庚分析檢體，確認致病菌為「Salmonella group D」。對此，小兒感染科醫師謝明君示警，沙門氏菌是造成孩子住院排名第1的「細菌性腸胃炎」元兇，她執業生涯中就曾遇過孩子在吃了法式吐司和蚵仔煎後，隔天就高燒、拉血便住院的慘痛案例。

謝明君醫師在粉專「謝明君醫師的暖暖處方箋」分享，沙門氏菌感染與一般的病毒性腸胃炎不同，常見39～40°C的劇烈高燒，最明顯的特徵就是大便帶有黏液或血絲。她回憶，曾診治一名腹瀉發燒多天，後來排出血便而住院的孩子，經反覆詢問，媽媽明確表示懷疑孩子是吃了早餐店的「法式吐司」。醫師解釋，法式吐司因淋上蛋液製作，「如果蛋殼未清洗乾淨或蛋未全熟，的確會成為感染來源」。

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不只法式吐司，連家喻戶曉的小吃也恐藏危機！謝明君醫師指出，多年前還有一名孩童被阿公帶去夜市吃「蚵仔煎」，隔天開始發燒、拉血便。她直言，蚵仔煎在打蛋過程中，蛋液極易受到污染，「在那個孩子之後，我也有好一陣子不太敢吃蚵仔煎」。

沙門氏菌最常見的來源在於受污染的飲用水、生肉及蛋殼。謝明君醫師強調，最嚴重的併發症會發生在幼兒、老年人或免疫力低下者，可能引發菌血症、敗血症或腸穿孔。

為了守護健康，謝明君醫師建議家長留意4大重點：

• 徹底清洗蛋殼：處理雞蛋料理前，務必先洗淨蛋殼再打蛋。

• 幼兒吃全熟蛋：5歲以下的孩子不建議吃半熟蛋，應盡量完全煮熟。

• 篩選店家：若有蛋類或生蛋料理，請篩選環境清潔度較高的店家。

• 血絲便快就醫：若發現不尋常腹瀉，尤其是出現「黏液或血絲」，務必盡快就醫。