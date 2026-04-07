參加媽祖遶境考驗骨骼承受力　醫示警風險族群：疲勞恐增跌倒機率

▲大甲媽起駕，資料照。（圖／記者游瓊華攝）



記者洪巧藍／台北報導

每年農曆三月，媽祖遶境總吸引大批信眾長時間徒步隨行，但出發之前還是得好好評估自己身體狀況，醫師指出，遶境活動數天之內的長途步行與久站，對心肺耐力與下肢肌力都是考驗，也同時考驗著骨骼承受力。特別是國內健檢機構大數據庫顯示，超過四成民眾已出現骨質減少情形，行程中疲勞累積所造成的肌肉穩定度與平衡能力下降，恐增加跌倒風險。

聯安預防醫學機構健檢大數據庫分析2025年10,382名受檢者資料顯示，超過四成民眾已出現骨質減少情形。另依國民健康署「國民營養健康狀況變遷調查」結果，65歲以上族群每七人即有一人罹患骨質疏鬆，且女性（17.4%）高於男性（10.4%），盛行率並隨年齡增加而上升。

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聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，當骨質密度下降、骨骼結構逐漸疏鬆時，骨骼的抗壓與穩定能力隨之減弱。在遶境過程中，長時間行走與久站，加上疲勞累積所造成的肌肉穩定度與平衡能力下降，皆會提高跌倒風險。

值得注意的是，骨質疏鬆初期多無明顯症狀，卻可能因一次跌倒，或是輕微碰撞，導致腕部骨折或髖部骨折，特別是對中高齡族群而言，髖部骨折因長期復健與行動受限，大幅影響晚年健康與生活品質。

骨質問題並非老年人的專利。洪育忠分析，停經後女性、中高齡男性、體重過輕者、久坐少動族群，皆屬骨質疏鬆的高風險族群。此外，長期飲食不均衡、鈣質攝取不足，或習慣過量飲用咖啡與碳酸飲料者，也可能增加骨質流失風險。至於有長期在使用類固醇治療的慢性病患者，藥物可能抑制骨質形成、加速骨質流失，使骨質疏鬆風險進一步升高。

預防骨質流失，洪育忠強調關鍵在於及早開始，從有利於骨質生成與維持的生活習慣著手。飲食方面，可透過乳製品、小魚乾、豆製品及深綠色蔬菜攝取足夠鈣質；適度日曬則有助維生素D合成，提升腸道對鈣質的吸收效率。若能搭配維生素K2，整體利用率更為完整。

骨骼生成需要負重運動刺激，洪育忠分析，即使補充鈣質，若缺乏運動，骨質仍難以改善。骨骼與肌肉關係密切，當肌肉量不足時，骨質流失風險也會同步升高。養好骨質，不能只靠營養補充，更要規律進行負重訓練。

洪育忠也建議，民眾可於30至40歲時安排一次骨質密度檢測，建立日後參考的個人骨質基準值，以利後續比較與追蹤，並且落實健康管理；遶境承載文化與情感，而身體狀態則決定參與的品質。