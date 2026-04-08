不喝含糖也中！天天「1飲品」脂肪肝風險飆60%　和酒精都在傷肝

▲每天喝一罐「代糖飲料」，脂肪肝風險飆60%。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

想護肝不一定要吞高價保健品！食安專家韋恩（楊世煒）示警，護肝之道其實很簡單，從日本醫師學來的三步驟，只要透過：換掉甜飲料、檢視酒精與代糖攝取，以及從廚房尋找洋蔥、大蒜等天然益生元，今天就能開始救肝。其中最令人震驚的是，標榜健康的「無糖」代糖飲料，每天僅喝一罐就會讓脂肪肝風險上升60%，傷肝程度甚至比含糖飲料還高。

韋恩在粉專指出，脂肪肝的根本原因在於「有些食物還沒換掉」。他整理出的護肝三步驟，第一步就是「換掉甜飲料」，改喝水、無糖茶或黑咖啡。日本肝臟外科醫師的門診資料顯示，光是這個改變，患者一個月後的肝功能就有明顯改善，主因是飲料中的果糖幾乎全由肝臟代謝，戒除甜飲能直接減掉肝臟最大負擔。

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第二步則是「檢視酒精與代糖飲料」。韋恩提到，酒精會迫使肝臟優先處理它，導致脂肪堆積在肝細胞。而許多人為了減肥改喝代糖飲料，但英國一項追蹤12萬人、長達10年的研究發現，每天喝一罐代糖飲料，脂肪肝風險竟飆升60%。他直言，酒精與代糖雖然路徑不同，但終點一樣「都在傷肝」。

最後一步則是「從廚房找益生元」，不一定要買罐裝保健品。韋恩建議可多攝取洋蔥、大蒜、蘆筍、燕麥，這些食材含有天然「菊糖（Inulin）」，能讓腸道菌在果糖抵達肝臟前先分解掉一部分，「幫肝臟少受一點罪」。此外，多項研究也支持黑咖啡具備護肝效果，一杯就能完成換掉甜飲與保肝兩件事。