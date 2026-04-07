名牌冰品甜筒紙托含「螢光增白劑」　9000個邊境退運銷毀

▲新加坡冰淇淋「The Ice Cream & Cookie Co.」使用中國製紙托檢出螢光增白劑。（圖／翻攝食藥署官網）

記者邱俊吉／台北報導

食藥署今公布最新邊境檢驗結果，新加坡人氣冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.」甜筒所使用的中國製紙托，被檢出不得殘留的螢光增白劑，9000個產品全數退運或銷毀，未輸入國內。

來自新加坡的頂級冰品「The Ice Cream & Cookie Co.」在冰淇淋中添加益生菌纖維，主打健康形象，概念店今年才剛進駐信義區。

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食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，該紙托製造廠為NICE CO.，由凌澐有限公司自中國輸入，被檢出螢光增白劑，共9000個，總重5.8公斤；依「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類容器若直接接觸食品，其表面為蠟或紙漿製品時，不得檢出螢光增白劑，此次違規已違反《食品安全衛生管理法》第17條。

劉芳銘表示，由於業者近半年為首批違規，邊境查驗強度已由原本一般抽批查驗、2%至10%，提高至加強抽批查驗、20%至50%；此外，同類自中國輸入產品近半年累計已3批違規，相關品項邊境加強查驗措施將持續至5月6日。

其他產品部分，由德麥食品股份有限公司報驗一批由南非出口的夏威夷豆，則檢出殘留農藥協力精0.18ppm。對此，劉芳銘說，依「農藥殘留容許量標準」，協力精為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.02ppm，故該批總重逾1.6公噸的產品已退運或銷毀。

劉芳銘表示，食藥署已針對德麥食品股份有限公司提高邊境抽驗強度，由一般抽批調整為加強抽批，以強化風險管控。