說話像被掐喉嚨「痙攣性發聲障礙」作祟　改良注射法免除沙啞期

▲陳偉格醫師說明痙攣性發聲障礙和一般聲帶問題不同，是患者腦部神經訊號異常引起。（圖／亞東醫院提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

一名48歲業務主管近2年說話愈來愈吃力，聲音時而緊繃、時而斷續，宛如被掐住喉嚨，導致客戶溝通困難，工作也受影響，就醫後才確診是「痙攣性發聲障礙」，經改良型聲帶治療、沒有將藥物注射於聲帶，而是打在聲帶的上方，成功避免傳統治療後常見的2周時間低潮期，快速恢復職場表現。

收治病例的亞東醫院耳鼻喉部主治醫師陳偉格說，患者過去嗓音穩定、表達流暢，近年逐漸出現發聲困難，即使刻意放慢語速仍不自然，甚至被客戶誤認他過於緊張，為此他多次求診，曾被診斷為胃食道逆流、自律神經失調，接受治療半年仍無效，直到轉診至本院，經高解析內視鏡及嗓音分析才確診。

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針對痙攣性發聲障礙，陳偉格說，這不是聲帶長繭或發炎，主因是腦部神經訊號異常，使聲帶肌肉在發聲時不自主過度收縮，導致氣流受阻，聲音出現緊繃、顫抖或中斷，患者說話時明顯異常，但在唱歌或輕聲細語時恢復正常，故易被誤認是心理因素而延誤治療。

對於治療，陳偉格說明，目前以聲帶注射肉毒桿菌素為主，透過放鬆過度收縮的肌肉以改善發聲，但傳統聲帶注射後，會有2周左右的時間可能出現聲音虛弱、氣音增加，甚至吞嚥時易嗆咳，對需要長時間說話的工作者影響較大，也使部分病人對治療有顧慮。

▲傳統聲帶療法與改良過的新型治療有明顯差異。

陳偉格表示，考量此患者職業需求，建議採用改良型聲帶注射，避開聲帶，將肉毒桿菌素注射至聲帶上方區域，可降低主要發聲肌肉的影響，較少出現聲音虛弱情形，且仍可改善聲帶痙攣，也降低吞嚥嗆咳風險；根據觀察，痙攣性發聲障礙目前仍難以根治，但透過適當注射治療，多數患者仍可有效控制症狀，維持穩定發聲功能。

陳偉格提醒，門診中不少患者長期被當作聲帶發炎或胃食道逆流治療，導致延誤診斷，民眾若長期出現說話緊繃、聲音斷續或發聲費力，且治療後未改善，應儘早接受專業嗓音評估以利確診適當處置。