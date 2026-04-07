吃一口鹹酥雞「要6年才消失」！醫揭發炎元凶：外食油90%都是它

▲醫師示警，富含亞油酸的種子油過量攝取，需要6年才會從人體消失。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你今天中午吃了鹹酥雞，晚上再來盤炒飯配酸辣湯嗎？小心這些美味背後暗藏危機！家醫科醫師李思賢示警，外食常用的精煉植物油（種子油）富含「亞油酸」，攝取過量會導致身體發炎，引發心血管疾病、癌症甚至阿茲海默症。最驚人的是，這些油進入體內後代謝極慢，「要把儲存的亞油酸換掉95%，大約需要6年時間！」

李思賢醫師在粉專分享，餐廳與小吃攤常用的油品如大豆油、葵花油、玉米油等，有90%以上為亞油酸（LA）含量極高的種子油。亞油酸為Omega-6脂肪酸，少量攝取是人體必需，「但問題在於我們現在吃的量已經遠遠超過身體的需求。」他引用華盛頓大學研究指出，過去半世紀美國人脂肪組織中的亞油酸比例增幅高達136%，這代表的不只是飲食改變，而是「你身體的『組成』被改變了」。

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▲過量攝取亞油酸會促使身體發炎，甚至誘發心血管疾病、癌症發生。（示意圖／本報資料照）

「亞油酸在體內被氧化後，會產生促發炎物質OXLAMs（氧化亞油酸代謝物）。」李思賢直言，大量研究證實，這類物質與心血管疾病、癌症、阿茲海默症、非酒精性脂肪性肝炎及慢性疼痛都有直接關聯。人體研究更發現，阿茲海默症和脂肪肝患者血漿中的OXLAMs濃度顯著升高。

李思賢接著說，種子油在高溫下特別容易氧化，餐廳油品通常會反覆使用，每次加熱都會讓油中的亞油酸進一步氧化為更有害的OXLAMs和其他氧化產物。

為什麼吃一次炸物影響這麼久？李思賢揭露核心數據：亞油酸在人體脂肪組織中的半衰期大約是680天。這意味著即使你從今天起完全不碰種子油，2年後體內的亞油酸也只會減少一半，「換句話說，你今天吃進去的那些種子油，會在你的身體裡駐留好幾年，持續影響你的發炎狀態。」

面對這場健康馬拉松，李思賢建議民眾別急著絕望，從現在開始改變就有意義：

✓選對好油：自煮時選用橄欖油（特級初榨）、酪梨油、椰子油或草飼牛油；高溫烹調建議酪梨油與椰子油。

✓改變烹調：外食盡量選擇蒸、燙、燉，避開煎、炒、炸。

✓增加Omega-3：多吃魚油、鮭魚、鯖魚、沙丁魚，可幫助「稀釋」Omega-6的負面影響。

✓避開回鍋油：鹹酥雞、炸雞排、炸薯條等反覆高溫烹炸的食物是發炎物質的最大來源。

李思賢呼籲：「你吃進去的脂肪不只是當下的熱量，它會成為你身體的一部分。」每一餐的選擇，都在決定未來3～6年的發炎程度與代謝狀態。