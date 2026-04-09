「我有運動耶」拒住院！男胸悶只想領藥　醫吐2字他嚇到秒認命

▲大哥心肌梗塞當拉傷，只想吃藥緩解不願住院。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

別以為有運動、生活養生，心肌梗塞就不會找上門！一名體格精實、年約60歲的大哥，日前運動後感到胸悶，原以為只是肌肉拉傷，打算到急診領止痛藥後就回家。沒想到心電圖一照，竟是標準的急性心肌梗塞，急診醫師見狀緊急勸說留院，患者卻一度拒絕，直到醫師吐出「死掉」兩字，大哥才嚇得乖乖配合。

粉專「急診醫師碎碎念」日前分享案例，一名身穿運動裝、看起來比實際年齡年輕許多的壯年大哥，因跑步後胸悶前來求診。醫師調閱心電圖後發現，情況極為不樂觀，是「需要立即做心導管」的標準心肌梗塞。

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大哥得知診斷後一臉不可置信，直呼：「怎麼可能會是我，我都有在運動耶，而且也很養生啊……」。他堅持認為只是剛剛跑步時越跑越不舒服，應該就是肌肉拉傷而已。面對急性心肌梗塞的警訊，大哥甚至想跟醫師打個商量，拜託先開止痛藥讓他回家吃看看，「不舒服再過來」。

「這樣會有生命危險喔，你想清楚！」醫師眼見患者仍不願面對現實，隨即嚴肅警告：「真的要這樣（回家）的話，要有家屬過來接你，他要能夠知道危險性，不然到時候人回家『死掉』，其他人又要來告我……」。

聽到關鍵的「死」字，大哥這才清醒，驚覺事態嚴重，愣住直問：「會『死掉』喔？……好啦，好啦，我留下來住院啦。」醫師無奈地說，門診中常遇到患者不聽到那個關鍵字，就不肯面對現實，但直接說實話有時又會被患者認為是在詛咒，讓他不禁感嘆：「醫師真難做」。