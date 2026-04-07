不是水喝太少！泡泡尿「3徵兆中2」是腎在求救　醫急喊：別拖了

▲泡泡尿置之不理，恐面臨洗腎命運。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

慢性腎臟病最可怕之處，在於初期幾乎不痛不癢！腎臟科醫師洪永祥警告，腎功能下降往往悄無聲息，臨床上許多患者都是拖到水腫、疲倦、嘔吐甚至面臨洗腎才驚覺不對勁，那時真的太晚了。他提醒，別以為尿液出現泡泡只是「水喝太少」，若判別蛋白尿的「3大關鍵條件」中符合2項，就是腎臟在發出求救訊號，務必儘速就醫。

你曾觀察過自己的尿液，發現它像一杯剛倒出來、泡泡綿密的生啤酒嗎？那層厚厚的泡沫細又綿密，且放在馬桶裡超過5分鐘都不消散。洪永祥強調，這絕對不是正常現象，而是你的腎絲球受損在求救，千萬不要再拖延。

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洪永祥在粉專解釋，這種「生啤酒尿」最常見的原因就是「蛋白尿」，代表腎臟濾網已經受損發炎，導致原本應該留在體內的蛋白質跑到尿液中。他指出，雖然尿液中的尿素氮、尿酸等物質也會讓尿液變黏，但最黏的就是蛋白尿；若是因為水分攝取不足導致尿液濃稠，產生的泡泡偶爾大大小小，且很快就會散去。

洪永祥呼籲，民眾可透過以下「關鍵3條件」進行自我檢測，只要符合2個，趕快就診腎臟科，不要再拖！

1. 泡泡細小綿密，像生啤酒泡沫厚厚一層。

2. 泡泡持續超過5分鐘未消散。

3. 連續超過一週都有出現。

洪永祥表示，輕微的蛋白尿可透過藥物治療持續控制，嚴重者則可能需要腎臟切片與免疫療法。他再次提醒：「尿尿像生啤酒是腎臟在拉警報」，一旦符合上述標準，應儘早尋求專業醫療協助，以免錯過黃金治療期。