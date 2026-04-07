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他才23歲大腸長腺瘤！醫急勸「少吃3種肉」：是一級致癌物

▲蒜價持續飆漲，香腸攤老闆還是足量供應不縮水。老闆曾進忠說，蒜價高漲但還在可吸收範圍，每天使用量約10台斤左右。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲香腸、培根、火腿等加工肉品已被列為第一級致癌物，醫勸少吃。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

胃腸肝膽科醫師張靖分享，最近收治一名年僅23歲男子，因具大腸癌家族史且排便習慣改變而求診，沒想到大腸鏡一照，竟真的發現息肉！經切除並進行病理化驗，確認為「腺瘤（adenoma）」，成為他目前遇過最年輕的個案。除了切除病灶，醫師更在診間要求患者大聲朗讀「防癌咒語」，強調飲食調整的重要性。

張靖醫師在Threads上發文提到，雖然這名個案的家族史佔了很大因素，但後天的飲食調整也至關重要。為了讓年輕患者深刻記住防癌重點，他特別請對方在診間跟著唸3遍：「以後一起少吃香腸、培根、火腿」。醫師笑稱，這聽起來雖然很像魔法咒語，但大聲唸出來對強化記憶非常有幫助。

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「預防大腸癌最重要的方法，就是阻斷『大腸腺瘤演變成大腸癌』的途徑！」張靖指出，香腸、培根與火腿等加工肉品，已被國際癌症研究機構列為一級致癌物，過量攝取會增加致癌風險。他整理出預防大腸癌的7大關鍵：

1. 減少加工肉品與紅肉：遠離一級致癌物。

2. 多吃膳食纖維：促進腸道蠕動，減少致癌物滯留。

3. 減少酒精：過量飲酒會顯著增加大腸癌發生率。

4. 控制體重與腰圍：肥胖引發的慢性發炎是細胞異常增生的推手。

5. 規律運動：每週累積至少150分鐘中等強度運動。

6. 戒菸：避免菸草致癌物經血液循環抵達腸道。

7. 定期大腸鏡與糞便篩檢：及早發現並切除大腸腺瘤。

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關鍵字： 大腸癌 腺瘤 張靖醫師 加工肉 一級致癌物 國際癌症研究機構 膳食纖維

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