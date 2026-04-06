5歲以下高風險！醫示警「腸病毒5大重症警訊」發病3～5天最關鍵

▲醫師提醒，5歲以下幼童是腸病毒重症高風險族群。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期氣溫逐漸回暖，國內腸病毒活動力增加，門急診就診人次呈現升溫趨勢。醫師提醒，腸病毒全年均可能感染，其中5歲以下幼童為重症高風險族群，感染後若發展為重症，多在發病後3至5天出現「嗜睡、嘔吐」等5大警訊。

台北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主治醫師陳品君指出，腸病毒主要透過飛沫、接觸病童口鼻分泌物或被污染的物品傳播，幼童在托嬰中心、幼兒園或家庭環境中容易發生群聚感染。感染後常見症狀包括發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍，以及手腳出現紅疹或水泡等，大多數症狀輕微，約7至10天可康復。

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雖然多數腸病毒感染症狀輕微，但少數可能併發腦炎、腦幹腦炎或心肺衰竭，若未及時就醫治療，可能危及生命。陳品君說，腸病毒感染後若發展為重症，多在發病後3至5天出現關鍵症狀，5大警訊包括「嗜睡、意識不清或精神不佳」、「持續嘔吐」、「抽搐或肢體抖動」、「呼吸急促或心跳加快」、「手腳無力或肌肉抽動」。

陳品君提醒，腸病毒疫情通常於春季開始升溫，夏季達到高峰，若幼童出現疑似腸病毒症狀，應儘早就醫並遵循醫師指示，尤其在感染後3至5天內應密切觀察是否有神經或心肺警訊，以降低重症發生風險。

另目前國內已有針對腸病毒71型（EV71）的疫苗可供接種。EV71曾為腸病毒重症主要病毒型別之一，接種疫苗可有效降低感染後發生重症的風險，建議接種對象為2個月至6歲幼童。