三酸甘油酯破500！她「三餐菜單」營養師驚呆：不是少吃油就能救

▲女子三酸甘油酯飆破500，營養師林俐岑一聽她的三餐菜單，直呼「真的不得了！」（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

很多人以為健檢報告三酸甘油酯過高是因為吃太油，但真相可能讓你大吃一驚！一名女子三酸甘油酯飆破500（正常值應小於150 mg/dL）求助營養門診，營養師林俐岑一聽對方的三餐內容直呼「真的不得了」，不僅整天沒吃到蔬菜，飲食更是極度精製。她警告，三酸甘油酯飆高往往與精緻糖、酒精及過量碳水有關，在飲食調整上，不是單純少吃油就能解決。

營養師林俐岑在粉專分享，該名個案平時不吃早餐，午餐吃酸辣湯餃、下午吃洋芋片零食；正餐不規律卻非常重視零食餅乾，晚餐則是燴飯或燴麵，宵夜有時吃炸物、有時是泡麵加蛋。營養師聽完感嘆，三餐外食又不吃青菜，「這樣吃下來，沒有三酸甘油酯過高也很難！」

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「飲食調整建議，不是單純少吃油就能解決！」林俐岑直言，三酸甘油酯升高與精緻糖分、酒精及過量碳水化合物關係密切。對於TG超過500的患者來說，「滴酒不沾」是首要任務，因其會直接促進肝臟合成三酸甘油酯，更是誘發急性胰臟炎的元兇；同時要戒除手搖飲、甜點、果汁等精緻糖，避免這些成分在肝臟代謝後快速轉化為脂肪；此外，白米飯、麵條與麵包等精緻澱粉也應減少，防止高GI食物刺激胰島素分泌進而促進脂肪合成。

面對數值超標的危機，林俐岑也進一步提出飲食調整的核心策略：

1. 澱粉轉型：將白米、麵食換成高纖維的全穀雜糧，如燕麥、糙米、地瓜、南瓜或五穀飯。其水溶性膳食纖維能幫助代謝血脂，血糖波動也較平緩。

2. 攝取優質油脂：並非不吃油，而是要換好油！建議多吃秋刀魚、鯖魚、鮭魚、沙丁魚等深海魚類；烹調則改用橄欖油、苦茶油，減少飽和脂肪（豬油、奶油、肥肉）的攝取。

3. 提高蔬菜比例：每餐至少吃1.5～2份蔬菜（約一碗半），纖維能結合腸道中的油脂並排出體外。

此外，林俐岑提醒，水果也要適量，一天不超過2份（約兩個拳頭大），且避免打成果汁；若體重過重（BMI>24），適度減重5～10%通常能顯著降低數值。烹調方式盡量採取蒸、煮、烤、涼拌，避免油炸、油煎或勾芡。

林俐岑強調，當患者數值超過500 mg/dL時，單靠飲食調整速度恐較慢，通常醫師會評估是否需要輔以藥物治療。民眾一旦出現劇烈腹痛，且一路痛到後背，必須立即就醫排除胰臟炎的可能。