寵物用人藥新制7月上路　藥師籲防檢署加速輔導藥商完成申請

▲專家呼籲，防檢署應更積極主動輔導藥商完成動物保護藥品登錄申請。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

犬貓等寵物治療用人藥新制將上路，但由於完成動物保護藥品登錄僅216件，近500多項藥品都不能在院內備貨，獸醫和飼主擔心恐造成急性治療或者是夜間急診時的用藥不便。對此，藥師也呼籲，防檢署應在7月1日前，更積極主動輔導藥商完成申請。

農業部防檢署和衛福部食藥署2024年發布訂定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，將在今年7月正式上路，總計公告701項人用藥品品項可供犬貓及非經濟動物使用，但只有完成「動物保護藥品」登錄才能合法備存於動物醫院內，目前僅216件完成登錄，其餘近500多項沒登錄的藥品都不能在院內備貨。針對相關動保用藥疑慮，防檢署也將在10日邀集食藥署、獸醫師公會全國聯合、藥師公會全國聯合會等開會討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，中華民國藥師公會全國聯合會副秘書長李懿軒指出，這部分防檢署應在7/1前，積極主動輔導藥商完成申請，根據網路公告資料，防檢署在2/9才對藥商召開說明會，因此目前申請比例偏低，這不應歸咎於藥商或藥師公會，藥界非常支持毛小孩有藥可以用。

李懿軒也進一步提出三點建議，第一是針對急救藥品、抗生素針劑和少數癌症用藥，可以和藥局合作發展藥物寄存流程，不僅可以解決臨時用藥需求，針對一盒數量較多的針劑，一間藥局可以幫10家動物醫院服務，可避免用不完過期丟掉，幫助節省成本之外，藥師也會留意效期管理。

第二是針對「醫用氣體」，獸醫師公會可先調查需求，請食藥署、防檢署共同盡速說服業者申請動保藥品，另外也規範獸醫院在有動保藥品的狀況下，不能再使用工業用氣體，避免市場出現惡性競爭，也會因此損害毛小孩權益。

第三則是建議農業部、衛福部在推動動保藥品時，有相關評估方法、推動機制和溝通熱線，有些藥品確實有需求，但藥商不清楚可以申請動保藥品，防檢署應主動協助藥商加速完成程序，另外有些藥品市場需求小，這部分可以透過社區藥局幫忙解決。