全家牙刷放同杯、共用牙膏　專家示警「增感染風險」

▲專家提醒，全家共用牙膏可能會增加細菌傳播風險。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多家庭習慣「共用牙膏」且「會把牙刷都放在同一個杯子裡」，小心暗藏健康風險。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，牙刷都放在同一容器，容易造成細菌交互感染，而共用牙膏更是大問題，如果家中有人感染和胃癌相關的「幽門螺旋桿菌」，共用牙膏的接觸，可能會增加傳播風險。

譚敦慈在節目《祝你健康》中分享，很多家庭會把牙刷放在同一個杯子，刷毛彼此接觸，加上潮濕環境容易滋生細菌，便可能形成交互感染的途徑，還有一個常被忽略的就是「共用牙膏」，牙膏口可能成為細菌的「轉運站」，每個人的牙刷反覆接觸牙膏口，都有可能會因此感染。

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她也特別提到，與胃癌高度相關的致病菌幽門螺旋桿菌，除了存在於胃部，也可能出現在唾液與牙菌斑中，若家庭成員中有人感染該菌，共用牙膏或牙刷擺放不當，都可能提高傳播機率，增加其他人感染的風險。

譚敦慈也分享自己的習慣，每次使用完牙刷，都會一支一支放到架上晾乾，針對近年常見的電動牙刷，刷頭應定期拆卸清潔並充分乾燥，若長期未拆開，內部潮濕環境可能滋生黴菌，甚至出現黑色黴斑，一旦持續使用，這些微生物就可能隨著刷牙過程進入口腔，反而影響健康。