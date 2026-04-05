減脂也能喝手搖飲　營養師授「4大攻略」小心果茶地雷

▲營養師提醒，手搖飲選對搭配，也可以喝的健康。（圖／cofit提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣民眾熱愛手搖飲，即便在減脂當中，仍渴望透過手搖飲滿足口腹之慾。營養師指出，體態管理屬於長期計畫，過度禁絕喜好食物可能導致「禁果效應」，在壓力情境下出現報復性飲食，導致計畫中斷，因此手搖飲不是能喝，而是要懂得聰明置換，建議掌握4大挑選攻略，不論減脂族群、運動族群或一般民眾皆適用。

營養師張宜婷指出，喝手搖飲第一挑選攻略就是「聰明選擇配料」，若選擇加料手搖飲，建議優先選擇寒天、仙草、奇亞籽或愛玉等，不僅富含水溶性膳食纖維，可延緩胃排空與糖分吸收速度，讓血糖曲線較為平穩，還同時保留咀嚼口感，緩解口慾。

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常見的珍珠、布丁與椰果多屬精製澱粉，消化吸收速度快，大量精製碳水進入體內後，血糖在短時間內迅速上升，隨後在胰島素作用下快速下降，當血糖波動幅度過大時，大腦會較早接收到能量不足訊號，使飢餓感提前出現，進而促進後續進食量增加。

第二攻略是「慎選果茶」，不少減脂族群不喜歡喝純茶，會選擇果茶，認為較為清爽、低罪惡感，但市售果茶的甜味有時來自濃縮糖漿，而非完整水果，即便使用真水果，為平衡酸度也可能額外添加糖漿，因此選擇果茶時應優先確認是否為真水果製作，若飲品本身偏酸，糖度要控制在半糖以下，減少額外添加糖。

第三是「注意營養組成」，即便兩杯飲料熱量相近，營養結構卻可能截然不同，以中杯半糖珍珠奶茶為例，熱量約 450 大卡，但蛋白質往往不到10公克，若將基底由奶精改為鮮奶或豆漿，蛋白質與營養密度即有所提升，蛋白質是維持肌肉量與延長飽足感的重要營養素，成人每餐建議攝取約20公克以上蛋白質，若偶爾因工作忙碌需以飲料替代正餐，更應確保蛋白質達標。

第四是「下一餐更重要」，若將手搖飲作為一餐或下午茶甜點，下一餐應主動調整營養比例，增加蔬菜與全穀攝取，避免再搭配甜點與含糖飲料，可依211餐盤原則進行動態平衡，將當日未補足的營養素補回來。

張宜婷強調，真正影響代謝健康的，是整天的攝取總量與頻率，而不是一杯飲品就判定減肥失敗，建立可長期維持的飲食態度，適度彈性與聰明置換，才是減脂成功的關鍵，偶爾的「放縱餐」是壓力的宣洩口，只要選對成分、算好比例，手搖飲也能成為健康生活的一部分。