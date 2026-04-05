抽菸不只傷肺還「敗腎」　醫揭研究：年輕族群更危險

▲醫師提醒，香菸煙霧從多重機制破壞腎臟功能。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名50多歲男性健檢發現腎功能逐漸下滑，腎絲球過濾率（eGFR）持續下降。醫師檢視其病歷後發現，他的血壓與血糖控制皆穩定，問診發現有超過30年的吸菸習慣，每天一包以上。醫師指出，香菸煙霧中含有超過4,000種化學物質，進入人體後會從多重機制破壞腎臟功能，且對年輕族群影響更明顯。

腎臟科醫師林軒任指出，很多人都以為抽菸只傷肺和心臟，不知道連腎臟也會受影響，事實上，香菸對腎臟的傷害往往被低估，甚至可說是隱形殺手。

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根據2022年發表於《Frontiers in Medicine》的研究，分析超過萬名成年人數據發現，透過血液中「可替寧（Cotinine）」濃度評估吸菸暴露量，結果顯示，可替寧濃度與腎絲球過濾率呈現明顯負相關，也就是說，抽菸越多，腎功能下降速度越快。

林軒任說明，可替寧是尼古丁在體內的主要代謝物，半衰期長達3至4天，能更客觀反映實際吸菸量，相較於過去依賴自述的研究方式，更具準確性，首先香菸中的重金屬如鎘，會損害血管內皮細胞，影響血管健康，進而降低腎臟過濾能力。其次，吸菸會增加體內氧化壓力，破壞抗氧化系統，使腎臟長期處於慢性發炎狀態，加速細胞老化與凋亡。

此外，吸菸也會造成血流動力學變化，例如血壓上升與腎絲球壓力增加，使腎臟長期承受負擔；同時，尼古丁還可能促使腎絲球內細胞異常增生，最終導致腎絲球硬化，進一步演變為慢性腎臟病。

林軒任提醒，對於已有高血壓或第二型糖尿病的患者而言，吸菸更會加速腎臟病變惡化，因為尼古丁可能加重胰島素阻抗，使代謝狀況更加失衡。

值得注意的是，研究也發現，年輕族群與重度吸菸者的腎功能下降風險更為明顯，顯示腎臟傷害並非年長才出現，而是可能在無聲無息中提早發生。

林軒任強調，許多自認飲食控制良好、生活習慣健康的民眾，往往忽略吸菸對腎臟的長期影響，當腎功能下降至一定程度時，多半已難以逆轉，因此戒菸仍是保護腎臟最關鍵的一步。