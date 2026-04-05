增肌縮短手術住院時間　醫：「圍手術期」補充蛋白質是康復關鍵

▲圍手術期補充蛋白質、撐住肌肉量是術後康復關鍵。（示意圖／PIXABABY）



生活中心／台北報導

「圍手術期」整體照護日益受到重視，醫師表示，術前7天至術後30天補充優質蛋白、精準營養配方能促進肌肉合成、抑制流失，有望縮短近3成住院時間、降低4成感染風險、加速患者恢復。

台灣靜脈暨腸道營養醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元表示，在傳統醫療觀念中，手術多被視為單一事件，隨著術後加速康復（Enhanced Recovery After Surgery，ERAS）理念興起，圍手術期整體照護受到重視。現代醫療已將營養從術後補充提升為「術前7天至術後30天」，強調以肌肉健康為基礎，全面提升康復效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王照元指出，圍手術期間補充營養應遵從「高蛋白、適量熱量」原則，以優質蛋白質、支鏈胺基酸和 HMB 等精準營養配方提升肌肉健康、促進肌肉合成、抑制流失 、降低發炎反應 ，穩定補充適量精準營養，有望減少併發症發生率與術後恢復時間。

根據統計，台灣每天平均進行近7000件手術、國人一生平均進行約9次大小不一手術。住院手術前、後，沒有積極提升營養照護，可能引發健康危機。王照元說，雖然不同科別手術的風險不同，但研究顯示，手術後患者營養不良或肌少症的風險都高達84% ，若消極維持圍手術期營養照護，手術部位感染風險將會提高2.3倍 ，可能需要二次開刀，30天內的再住院率、死亡率、以及手術部位感染激增2倍以上，對於照護者以及醫療體系還增加約50萬元支出 。

他指出，手術會造成組織破壞引起發炎反應，加速肌肉流失，若無法及早且持續改善肌肉與營養補充狀態，將會加劇術後併發症的發生率。王照元說，圍手術的營養照護已不再僅關注熱量補充，而是將肌肉健康定調為重要基礎，需要適量蛋白質以加速肌肉生成，更進階的做法則是要避免肌肉損耗。

王照元指出，手術前蛋白質的每日建議攝取量為每公斤1.2公克，以70公斤的患者為例，每日須補充84公克蛋白質，可以選擇優質蛋白質、支鏈胺基酸和 HMB 等精準營養配方，可促進蛋白質合成、抑制肌肉流失、降低發炎反應，有望縮短住院時間29%、降低手術部位感染風險高達41%、30天再住院率更大幅降低46.9%。

根據試辦醫院數據經過至少7天的術前營養介入後，女性握力提升11.7%、男性提升7.7%，BMI平均增加1.9%，整體肌肉與營養指標均明顯改善。王照元進一步指出，即使在手術後出現生理消耗，相關數值仍優於門診基準，女性與男性握力分別維持8.4%與5.4%的增幅，BMI亦高出約0.9%。

2025 年被視為台灣圍手術期營養照護的元年，除首度公布本土指引外，台灣靜脈暨腸道營養醫學會、台灣術後加速康復學會及中華民國營養師公會全國聯合會三大專業學會更共同啟動全台首屆示範中心計畫，於高雄醫學大學附設中和紀念醫院、台大醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院共4家醫院試辦。