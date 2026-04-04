9歲童晚上狂尿床　醫解析「小兒夜尿症」：腎氣未充是關鍵

▲醫師提醒，孩童超過5歲且每週尿床超過2次，就可視為小兒夜尿症。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名就讀國小三年級、已滿9歲的男童，長期有夜間尿床的困擾，家長擔心孩子身體出問題，緊急就醫。醫師表示，這類情況屬於常見的「小兒夜尿症」，從中醫觀點來看，多與「腎氣未充」有關，代表身體發育尚未成熟，多數會隨年齡成長逐漸改善，但若頻率過高或影響孩子心理，建議及早介入治療。

中醫師康涵菁指出，一般來說，若孩童超過5歲，且每週尿床超過2次，就可視為小兒夜尿症，雖然多數孩子會自然痊癒，但若持續發生或孩子本身產生自卑、焦慮等情緒，臨床上可透過中藥調理及針灸輔助，從體質根本改善。

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康涵菁說明，從中醫觀點來看，小兒夜尿多與「腎氣未充」有關，代表身體發育尚未成熟，與現代醫學所提及的「下丘腦–腦下垂體–腎上腺軸」調節機制尚未穩定有關，由於控制排尿的神經與內分泌系統仍在發展，因此較容易出現夜間無意識排尿的情形。

此外，現代兒童生活型態改變，包括飲食精緻化、加工食品攝取增加、活動量不足及壓力提升，都可能影響體質，使夜尿問題更加明顯，臨床評估不僅會觀察體質，也會綜合考量過敏狀況、生活習慣、心理壓力及睡眠品質等因素。

值得注意的是，小兒夜尿不僅與泌尿系統相關，也可能與情緒有關，包含精神、情緒與睡眠狀態。康涵菁說，若孩子有焦慮、害怕黑暗、緊張或專注力下降等情形，也可能影響夜間排尿控制。

康涵菁強調，許多孩子其實會因此感到羞愧或自責，若家長責罵或施加壓力，反而可能讓症狀惡化，正確做法應以鼓勵與支持為主，並協助建立良好生活習慣。

在日常調整方面，白天應維持充足飲水，並每2至3小時排尿一次，睡前1至2小時減少飲水，並養成睡前如廁習慣，同時建立規律作息，避免過度疲勞。

飲食上則可多攝取有助健脾補腎的食物，如五穀米、藜麥、豆類、地瓜、山藥等，以及黑芝麻、黑木耳、藍莓、枸杞等深色食材，同時應避免生冷食物、含糖飲料、重鹹加工品及含咖啡因飲品，以免影響體質調節。