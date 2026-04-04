一放假就生病？醫揭「休閒病」真相：身體疲勞報復性爆發

▲不少人一放假就開始頭痛不舒服，恐是休閒病作祟。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

不少人一放假就開始頭痛、喉嚨痛、睡很久還是覺得累，甚至平常很少感冒的人，偏偏會在這幾天開始有症狀。其實最早在2002年，荷蘭研究人員就把這樣的症狀稱為「休閒病」，醫師指出，從高壓工作狀態切換到放鬆時，壓力突然解鎖，原本被壓住的疲勞跟發炎反應就會像「報復性爆發」一樣，在放鬆的瞬間一次浮現。

初日診所新竹院長魏士航醫師指出，休閒病的發生機制目前還沒有大量直接的研究，但多數理論都認為和壓力荷爾蒙、自律神經的轉換有關，有許多理論認為，工作忙碌、壓力大的時候，身體會進入交感神經主導的狀態，分泌腎上腺素與皮質醇，這些壓力荷爾蒙能讓人比較有精神，短期壓力反應可能讓免疫細胞短暫動員，但長期壓力反而可能讓免疫功能失衡。

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魏士航說，皮質醇本身還有抗發炎能力，當發炎程度下降時疼痛感也可能降低，所以很多人即使再累、壓力再大，表面上看起來還是撐得住，但長期的壓力其實早就讓免疫細胞累壞了。

所以有假說認為，尤其從高壓工作狀態切換到放鬆時，皮質醇濃度快速下降，身體的壓力系統與免疫/發炎調控重新調整，原本被壓住的疲勞跟發炎反應就像「報復性爆發」一樣，在放鬆的瞬間一次浮現。此外，壓力解除後免疫調節的失衡，也可能更容易遭受病毒感染，所以這不是放假才生病，而是身體終於有機會把撐了一陣子的狀況表現出來。

這不只是少數人的問題，德國一所大學去年在校內網站發布一項針對2000多人的民間調查發現，有將近72%的在職者都在假期出現過這種疲勞或不適，而且有2成的人表示「每次放假都會發生」，最常見的症狀就包括疲勞、精疲力竭、睡眠問題、情緒煩躁、頭痛以及類似感冒的症狀。

魏士航提醒，放假可能會讓皮質醇和自律神經重新調整，如果這時候再加上甜食、含糖飲料、零食一路吃，血糖大起大落，反而會讓原本就不穩定的壓力荷爾蒙更混亂，不只加重發炎反應，也會讓人更累、更頭痛，連脂肪也順便一起存起來。

魏士航建議，放假要「慢慢降速」，不要前一天還在加班衝刺，隔天就直接切換成「整天躺在沙發上一動不動」的模式，放假前一兩天，安排一點散步、曬太陽、伸展或運動，降低身體壓力反應，給身體一個緩衝期。

吃飯可以嘗試211餐盤，並掌握「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，血糖穩了，代謝就不會亂，也可以避免年後體重暴增。另外，也可以把通訊軟體關掉，大腦如果一直在待命、一直在滑工作訊息，壓力荷爾蒙就不會降，大腦沒下班，身體的修復跟減重可能不會順利。

