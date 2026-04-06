瘦瘦針消化道重症風險低　醫籲注意「這2病」：罕見眼部副作用

▲根據最新大型研究，瘦瘦針造成肥胖族群消化道重症的風險不高，但要注意膽結石、胃食道逆流。（圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

GLP-1類藥物（瘦瘦針）近年因減重、控糖效果廣受關注，但外界也擔心恐引發腸阻塞、胰臟炎等副作用。一項大型研究分析55項試驗、超過10萬名受試者，發現這些較嚴重的腸胃道併發症並未增加，不過發生膽結石、胃食道逆流的機率則分別約上升1.5、2.2倍，也代表相關治療非零風險，用藥仍須充分諮詢醫師。

此研究由台大醫院內科部江卓鴻醫師與團隊進行，他表示，研究團隊系統性分析5個資料庫，研究對象涵蓋第2型糖尿病、肥胖與脂肪肝等患者，結果顯示，民眾常憂心的膽囊炎、胰臟炎、胃炎、食道炎、胃腸道缺血、胃腸道出血、胃腸道潰瘍、胃腸道穿孔、胃輕癱等，全都沒有上升趨勢，有差異的是膽結石及胃食道逆流，前者風險增1.46倍，後者為2.19倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江卓鴻指出，用藥後相對風險雖上升，但若換算為實際發生率，平均每千人約增加2例膽結石、4例胃食道逆流，所以患者若經醫師診斷後用藥，其實不必太過擔心。

針對膽結石增加，江卓鴻說，團隊認為可能與體重下降有關，因減重時膽囊排空變慢，膽汁停留時間也拉長，這會比較容易形成結石，未必是藥物直接造成。

至於胃食道逆流增加，則較可能是藥物引起。江卓鴻說明，這類藥物會延緩胃排空，食物停留時間延長，因此有飽足感，進而減少進食量，但同時也可能提高逆流風險。

美國日前傳出瘦瘦針集體訴訟，指胃癱等副作用被忽視。對此，江卓鴻指出，零星個案和族群研究不同，至少在這項超過10萬人的統合分析中，都無法證實此藥會提高這些嚴重的消化道併發症。

此外，近年有觀察性研究指出，此藥可能與罕見眼疾「非動脈性前部缺血性視神經病變」有關，但江卓鴻說，目前僅發現2者有相關性，卻無法證明藥物是致病原因，且此眼疾發生率極低，需更多研究確認。

不過江卓鴻也說，目前此藥在全球使用者已達百萬，不能排除一些罕見的副作用會逐漸被觀察到，因此持續監測非常重要。

江卓鴻提醒，此藥主要適用第2型糖尿病及肥胖患者，例如BMI超過30，或BMI超過27且合併代謝疾病者，整體安全性高，不過用藥前仍應由醫師評估，民眾也應了解膽結石、胃食道逆流風險略增的可能性。