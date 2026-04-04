清明時節過敏、氣喘易爆發　醫提醒「養生7大禁忌」別踩雷

▲醫師提醒，清明時節天氣多變，容易誘發過敏等問題。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

以往清明時節天氣都會變暖一些，不過並非是真正穩定的暖春，這時節晝夜溫差較大、晴雨多變，這種天氣變化最容易使人受涼感冒，人體極易受外邪侵襲。中醫師提醒，過敏、氣喘、關節炎等疾病都容易在此時節復發，建議要特別留意養生7大禁忌。

中醫師林姸余指出，清明時節包括過敏性鼻炎、感冒、扁桃腺炎、支氣管炎、肺炎等呼吸道疾病都特別常見，同時也是關節炎、氣喘、精神身心疾病易復發的時候，有這些病史的人要忌食「發物」，就是容易生痰、令人上火的食物，如麻辣火鍋、炸物、羊肉等大辛大熱之品，以防邪熱化火、誘發嘴破、青春痘、瘡癰囊腫等疾病。

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此外，春季多風且濕氣漸增，外在濕邪與體內濕氣相互作用，容易導致眼睛、鼻子和皮膚「過敏癢」症狀加重，嚴重者容易四肢水腫、胃腸消化功能變差、便秘，小腹變大或腹脹腹瀉等症狀，尤其工作壓力大者，肝木過旺會克脾土，使脾胃功能下降，形成「肝旺脾虛」的典型春季體質變化，更容易出現疲倦困乏等「春睏」的症狀。

林姸余說，清明正是肝氣最旺盛之時，肝主疏泄、調暢氣機並影響情志，若情緒波動或壓力過大，容易出現煩躁易怒、胸悶、頭痛、失眠等症狀，再加上清明掃墓追思可能引發悲傷情緒，肝氣鬱結化火，甚至可能誘發血壓升高與心腦血管問題。

因此清明養生的核心在於「調肝降火、健脾祛濕」。飲食方面宜定時定量，避免暴飲暴食，並減少高油脂、辛辣及刺激性食物，以免助火生濕或傷及脾胃，建議春季多食柔肝養肺、健脾利濕之品，如百合、菠菜、山藥等。另外，林姸余也提醒，要留意以下「春季養生7大禁忌」。

1.上火就吃黃連

過去一到春天，很多人以為口乾舌燥、喉嚨痛、口破就是「上火」，便自行服用清熱解毒藥物，其實在中醫觀點中，春季陽氣升發，本就容易出現類似熱象，但未必是真火，濫用寒涼藥物反而會傷脾胃與陽氣，導致免疫力下降或病情反覆。

2.「春捂」不當

俗話說「春捂秋凍」，別急著換季！增添衣物並非越厚越好，過度保暖容易出汗受風，抵抗力下降反而增加感冒機率，但過早換上清涼衣物，也可能使寒氣侵襲，因此應洋蔥式穿搭，因應氣溫變化適度增減衣物。

3.一犯「春睏」就睡

長時間睡眠或賴床，反而會使氣機不暢、精神更加不振。解決春睏應抓住兩個黃金時間點，第一是起床後，第二是午飯後。黃帝內經提到要「夜臥早起」，春季可以稍晚點睡（晚11點），但要早起（早8點前），起床後不妨伸個懶腰，按摩太陽穴和湧泉穴。午飯過後在陽光下散步30分鐘左右，午睡則不宜超過半小時。

4.吃得太酸、辣

中醫認為酸味收斂，不利於肝氣疏泄；辛辣刺激則易助火生熱，春季飲食應避免過酸或過辣，以免加重肝火或傷及脾胃。

5.一套保養品用到底

春季風大且乾燥，皮膚水分流失快，若仍使用冬季厚重保養品，可能導致毛孔阻塞或過敏，但完全不保濕又會造成乾裂。因此應依季節調整保養方式，增加保濕型產品。

6.宅在家裡不出門

春季陽氣升發，適度戶外活動有助吸收自然之氣、增強免疫力，長時間待在室內反而容易情緒低落、體力下降。

7.心情低落、起伏大

春季與肝氣相應，情緒波動會直接影響身體狀態，若長期抑鬱或暴怒，容易導致氣機鬱結、失眠或消化不良。